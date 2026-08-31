En el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza emplazado en el Parque General San Martín de la capital cuyana, Independiente Rivadavia derrotó a Racing Club de Avellaneda por 3 a 1, en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El volante Matko Miljevic, con un derechazo rasante desde afuera del área grande, a los 19 minutos de la etapa inicial puso en ventaja a la Academia. En tanto, llegando a los 40 minutos, Gonzalo Ríos, luego de varios rebotes señaló el empate. Promediando el complemento, el ingresado Sartori a la salida de un corner puso en ventaja a los cuyanos. En tiempo de descuento, el paraguayo Arce en un corrida tremenda decoró el resultado, al marcar el tercero.

En el arranque del partido Mateo Martínez a la salida de un corner le sacó la camiseta a Bucca y cometió un claro y evidente penal. El jugador de Independiente Rivadavia sufrió una clara sujeción dentro del área y, tras la revisión, se sancionó la pena máxima.

El arquero de de la Academia Facundo Cambeses, especialista desde los 12 pasos, le atajó un gran remate al paraguayo Arce y evitó el 1 a 0 de Independiente Rivadavia en el comienzo del cotejo,

Pasando los 19 minutos, el volante Matko Miljevic sacó un derechazo rasante dedde afuera del área grande, para poner en ventaja a los de Avellaneda. Golazo.

Los que dirige Alfredo Berti fueron en busca de la igualdad. Que llegó a cinco minutos del final de la etapa, por intermedio de Gonzalo Ríos, que decretó el 1 a 1.

Promediando el segundo tiempo, que había caído en intensidad y en situaciones de riesgos para ambas vallas, a la salida de un corner Sartori aprovechó una segunda pelota y el quedo de la defensa albiceleste y puso el 2 a 1.

La visita lo fue a buscar y de contra en tiempo adicionado, el paraguayo Alex Arce, que había arrancado el encuentro fallando un penal, de contra y con una corrida de varios metros aprovechó, un rebote de Cambeses y se metió con pelota y todo adentro del arco.

La Lepra con esta victoria, ante el delirio de su gente, volvió a la punta de la tabla anual, junto a Argentinos Juniors y se metió en zona del Reducido del Torneo Clausura. No cabe duda, que dio una muestra de carácter para dar vuelta un resultado adverso y sacar un triunfazo.

La Previa

En el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza emplazado en el Parque General San Martín de la capital cuyana, Independiente Rivadavia ya juega ante el Racing Club de Avellaneda e igualan 0 a 0, en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Para este compromiso, la Academia recupera a Adrián "Maravilla" Martínez, a quien la AFA le redujo la sanción por un codazo, por lo que reaparece ante la Lepra. En el local está jugando "Maxi" Salas para añadir una pizca de morbo al duelo por el reencuentro del delantero con su exequipo.

Las formaciones

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Leonel Bucca; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce.

Racing Club de Avellaneda: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Luis Espino; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza; Matko Miljevic, Tomás Conechny y Adrián Martínez.