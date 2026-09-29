El Rally de Marruecos 2026 ya está oficialmente en marcha. Daniel Sanders se quedó este lunes con el prólogo de motos disputado en Agadir y dio el primer golpe en una semana que tendrá cinco exigentes etapas y que representa la cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

La competencia se extenderá hasta el sábado 3 de octubre y trasladará su epicentro desde Agadir hacia Zagora, donde quedará instalado el vivac. El recorrido tendrá cerca de 1.600 kilómetros cronometrados para los autos y una combinación de arena, dunas, sectores pedregosos y navegación.

El australiano Daniel Sanders volvió a mostrar su velocidad y se quedó con los 18 kilómetros cronometrados del prólogo. El piloto de KTM fue el único capaz de bajar la barrera de los 11 minutos y estableció un registro de 10 minutos, 58 segundos y 4 décimas. Su compañero Edgar Canet terminó segundo a 12 segundos, mientras que Ricky Brabec, con Honda, fue tercero a 13. El argentino Luciano Benavides quedó a las puertas del podio, con el cuarto puesto y un tiempo de 11 minutos 23 segundos 8 décimas a 25 segundos del ganador. El brasileño Bruno Crivilin completó los cinco primeros lugares a 32 segundos, mientras que Tosha Schareina terminó inmediatamente detrás.

En cuanto al neuquino Juan Santiago Rostan,