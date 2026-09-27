Juan Santiago Rostan inicia su desafío en el Rallye du Maroc 2026

El piloto neuquino Juan Santiago Rostan afrontará desde este lunes 28 de septiembre un nuevo desafío internacional con su participación en el Rallye du Maroc 2026, la prueba que se iniciará a comienzos de esta semana y se extenderá hasta el sábado 3 de octubre en Marruecos y será válida por la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid

El Rallye du Maroc contará con un prólogo y cinco etapas, con un recorrido total de aproximadamente 2.700 kilómetros a través de distintos sectores del desierto marroquí y sus tradicionales dunas en el continente africano.

La competencia reunirá a pilotos de primer nivel internacional y exigirá una combinación de velocidad, navegación y resistencia para completar cada jornada. Rostan llega a esta cita como uno de los representantes argentinos y buscará completar otra exigente competencia internacional que le permita continuar acumulando kilómetros y experiencia sobre terrenos similares a los que encontrará en el Dakar.

Rostan listo para el Rallye en Marruecos

El piloto de Neuquén y que por su padre también representa a La Pampa continúa así con su preparación para el Dakar 2027, después de haber completado diferentes desafíos dentro del Rally Raid.

La participación en Marruecos será un paso importante dentro de ese camino, en una competencia que concentra a buena parte de los principales protagonistas de la especialidad. Para Rostan, el objetivo será completar el recorrido y seguir avanzando en su preparación para volver a representar a la Argentina en el máximo nivel del Rally Raid.

Los otros argentinos

El Rallye du Maroc 2026 contará con una importante presencia latinoamericana, con representantes de ocho países y participación en motos, quads, UTV, Challenger, Ultimate y Classics. La competencia será además una escala fundamental en la preparación de varios pilotos de la región rumbo al Dakar 2027.

Argentina será el país con mayor cantidad de representantes, aunque también habrá pilotos y tripulaciones de Brasil, Chile, México, Guatemala, Colombia, Uruguay y Bolivia. En la categoría Ultimate de autos habrá tripulaciones históricas en Rally Raid, como Lucio Álvarez – Bernardo Graue, a bordo de una Toyota Hilux SVR, y Sebastián Halpern – Edu Pulenta, con el Mini del X-Raid.

También habrá argentinos que comienzan a transitar su camino en T1, pese a tener ya mucha experiencia en Dakar. Kevin Benavides – Lichi Sisterna, que ya compitieron juntos en el Desafío Ruta 40 en autos, volverán a afrontar una prueba mundialista, mientras que Nicolás Cavigliasso – Valentina Pertegarini harán su debut en esta categoría con una Toyota Hilux preparada por SVR.

Otro de los cambios de categoría será el de Manuel Andújar – Andrés Frini, que pasarán de los UTV a los Challenger. Por su parte, Augusto Sanz ejercerá como navegante de la neerlandesa Puck Klaassen. Entre los UTV, Jeremías González Ferioli – Gonzalo Rinaldi buscarán un resultado que les permita avanzar en la pelea por el liderazgo de la categoría, con el respaldo del equipo oficial Can-Am.

Presentación del nequino en tierras africanas

En motos, Argentina tendrá como principal representante al salteño Luciano Benavides, piloto oficial de KTM y ganador del Dakar 2026. El neuquino Santiago Rostan, que continúa compitiendo en la categoría Rally2 con miras a regresar a Arabia Saudita en enero.

Con el debut en el Dakar 2027 como objetivo, Baltazar Frezze Pisoni competirá representando a RVM Argentina, buscando acumular experiencia y kilómetros antes de su participación en la gran prueba de enero próximo.

Eduardo Alan, por su parte, volverá a subirse a su KTM preparada por XRaids Experience para darle continuidad a una temporada 2026 en la que viene sumando experiencia en competencias internacionales.