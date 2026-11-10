La Selección argentina sigue buscando talentos alrededor del mundo y Diego Placente puso los ojos en una nueva promesa que llega desde Europa. Entre los 24 futbolistas convocados para comenzar los entrenamientos de la Sub 20 aparece un nombre que despierta curiosidad: Bruno Galassi, un mediocampista que nació en España, se formó en las inferiores del Real Madrid y hoy pertenece a uno de los clubes más importantes de Italia, la Lazio.

Su historia tiene varios capítulos y un recorrido particular. Con raíces argentinas, experiencia en el fútbol formativo español y un presente en el fútbol italiano, el juvenil comienza a dar sus primeros pasos hacia un objetivo que tiene muy claro: vestir la camiseta celeste y blanca.

Nació en España, tiene raíces argentinas y se formó en La Fábrica

Galassi nació el 7 de febrero de 2007 en Lleida, España. Sin embargo, su vínculo con Argentina está presente desde sus primeros meses de vida. Hijo de Eric, conocido como el "Bocha" Galassi, exfutbolista del Club Atlético San Genaro de Santa Fe, tiene nacionalidad argentina e italiana por sus padres y regresó al país junto a su familia antes de cumplir un año.

Durante su infancia vivió un tiempo en Rosario, donde comenzó a desarrollar su vínculo con la pelota en la escuela de fútbol de la Sociedad Libanesa. Más tarde, su familia se trasladó a Madrid y allí comenzó un recorrido que lo llevaría a algunas de las instituciones más importantes del fútbol español.

Sus primeros pasos en Europa fueron en las divisiones formativas del Rayo Vallecano y posteriormente en Getafe. Pero en 2023 apareció una oportunidad que difícilmente podía dejar pasar: Real Madrid lo incorporó a sus inferiores y lo llevó a La Fábrica, el reconocido semillero del conjunto blanco.

"Fue fácil decir que sí, las instalaciones del Real son como Disney", contó en 2025 durante una entrevista con Atle una pasión. Una frase que refleja la dimensión de aquella oportunidad para un juvenil que comenzaba a abrirse camino en el fútbol europeo.

Un mediocampista de 1,84 metros que conquistó Europa y llegó a Lazio

Dentro del campo, Galassi se desempeña como mediocampista central, con características defensivas, buen porte físico y una altura de 1,84 metros. También tiene la posibilidad de desempeñarse como marcador central, una versatilidad que amplía sus alternativas dentro del equipo.

Su crecimiento en Real Madrid no pasó inadvertido. Durante su etapa en las juveniles del Merengue consiguió títulos importantes, entre ellos la Puskás Cup 2024 y la UEFA Youth League 2025-2026, una competencia que reúne a los mejores equipos juveniles del continente.

Ese recorrido despertó el interés de Lazio, que decidió apostar fuerte por su incorporación. El club italiano adquirió su ficha a cambio de cuatro millones de euros, acordó un vínculo hasta junio de 2029 y dejó al Real Madrid un porcentaje de una futura venta.

Actualmente, el argentino se entrena con el primer equipo del conjunto romano, una experiencia que representa un nuevo paso en su desarrollo profesional y que le permite compartir el día a día con futbolistas de máxima exigencia.

Placente lo llamó y comienza el sueño de vestir la celeste y blanca

El seguimiento de la Selección Argentina sobre Galassi no es nuevo. El mediocampista estuvo muy cerca de integrar el plantel que disputó los recientes Juegos Suramericanos, pero una lesión lo dejó afuera de aquella convocatoria.

Ahora tendrá una nueva oportunidad. Diego Placente lo incluyó entre los 24 futbolistas citados para comenzar los trabajos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde el seleccionado juvenil se entrenará hasta el sábado.

La convocatoria representa una oportunidad importante para un futbolista que desarrolló buena parte de su carrera formativa en Europa, pero que tiene la posibilidad de elegir representar a la Argentina.

El objetivo del cuerpo técnico será evaluar a los convocados y comenzar a darle forma al equipo que afrontará el Sudamericano Sub 20 de Colombia, previsto entre el 22 de enero y el 7 de febrero.

Galassi ya dio sus primeros pasos en uno de los semilleros más prestigiosos del mundo, despertó el interés de un grande de Italia y ahora tendrá un nuevo desafío: convencer a Placente de que puede ser parte del futuro de la Selección Argentina.