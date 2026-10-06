Los seis títulos de Messi con la Selección Argentina: del Mundial Sub-20 a la gloria eterna

Los seis títulos representan distintas etapas de la carrera de Messi con Argentina: desde aquel joven que brilló en las categorías juveniles hasta el capitán que consiguió los trofeos más importantes con la selección mayor.

Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos, dos Copas América, Finalissima y Mundial. Seis conquistas que terminaron de completar la historia de Messi con la camiseta argentina.

Mundial Sub-20 — 2005

El primer gran título de Messi con la camiseta argentina llegó en el Mundial Sub-20 disputado en Países Bajos. Con apenas 18 años, fue una de las grandes figuras del torneo y terminó como goleador y mejor jugador de la competencia.

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos — Pekín 2008

Tres años después, Messi volvió a celebrar con Argentina. Integró el seleccionado Sub-23 que conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín. En la final, Argentina derrotó 1-0 a Nigeria.

Copa América — 2021

Fue el título que cambió para siempre la relación entre Messi y la Selección. Argentina venció 1-0 a Brasil en el Maracaná y Messi consiguió su primer trofeo con el seleccionado mayor. La imagen del capitán levantando la Copa significó el comienzo de una nueva etapa.

Finalissima — 2022

La Selección de Lionel Scaloni volvió a festejar al año siguiente. En Wembley, Argentina goleó 3-0 a Italia y conquistó la Finalissima, con Messi nuevamente como protagonista.

Mundial de Qatar — 2022

El título más esperado llegó en Qatar. Argentina empató 3-3 con Francia y se consagró campeón del mundo tras imponerse en los penales. Messi marcó dos goles en la final y levantó por primera vez la Copa del Mundo.

Copa América — 2024

Argentina volvió a ser campeón de América en Estados Unidos. En la final, derrotó 1-0 a Colombia en tiempo suplementario y consiguió el segundo título consecutivo de la Copa América para la generación liderada por Messi.