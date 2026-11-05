El último Superclásico dejó mucho más que la victoria de Boca frente a River. Una vez terminado el encuentro en La Bombonera, se produjo una escena que rápidamente llamó la atención en las redes sociales: Leandro Paredes tuvo un gesto especial con Sofi Martínez y sorprendió a la periodista con un regalo que ella no tardó en agradecer.

La situación quedó registrada en un video que la propia Sofi Martínez compartió en su canal de YouTube, donde mostró cómo vivió desde adentro una jornada muy particular. La periodista recorrió los alrededores del estadio, se mezcló con los hinchas durante la previa y también registró la intensidad que se vivió en las tribunas durante el partido entre Boca y River.

El recorrido continuó por distintos sectores de La Bombonera hasta llegar a los pasillos internos y la zona donde se encontraba el micro que trasladaba al plantel xeneize. Allí, detrás de las vallas de seguridad, consiguió encontrarse con el capitán de Boca, que acababa de completar una actuación destacada en el triunfo por 1-0 ante su eterno rival.

Pero lo que parecía ser simplemente un saludo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más simpáticos de la jornada. Leandro Paredes salió del vestuario y se acercó especialmente para entregarle una camiseta de regalo. El obsequio tenía un significado particular: era la propia casaca del futbolista, con su apellido y el número que utiliza en el equipo de la Ribera.

La reacción de Sofi Martínez fue inmediata y quedó registrada por la cámara. Visiblemente agradecida por el gesto, la periodista le dedicó unas palabras al mediocampista: “Sos lo más grande que hay, felicitaciones. Estás contento, ¿no? Bien ganado". El intercambio se desarrolló en un clima distendido, con el futbolista todavía disfrutando de la victoria conseguida frente a River.

Después de despedirse del campeón del mundo, la periodista mostró con entusiasmo el recuerdo que acababa de recibir. En las imágenes se pudo observar cómo sostenía la camiseta, exhibía el apellido Paredes y finalmente la guardaba cuidadosamente dentro de una bolsa para llevársela. Un detalle que convirtió el encuentro en una anécdota inolvidable de su cobertura.

El gesto de Paredes con Sofi Martínez

La presencia de Sofi Martínez en los clásicos no es una novedad. A través de su canal de YouTube, la comunicadora suele compartir experiencias desde adentro de algunos de los enfrentamientos más importantes del fútbol argentino y sudamericano. Entre ellos aparecen el tradicional Peñarol-Nacional y el cruce entre Talleres y Belgrano, dos rivalidades que también generan una enorme expectativa entre sus seguidores.

Por su parte, Leandro Paredes volvió a quedar en el centro de la escena después de una victoria fundamental para Boca, que se impuso 1-0 ante River gracias al gol de Lautaro Di Lollo por el Torneo Clausura. Sin embargo, esta vez el capitán no fue noticia por su rendimiento dentro de la cancha, sino por un gesto fuera de ella que tuvo como destinataria a una de las periodistas deportivas más reconocidas del país.