Leandro Paredes lleva el truco a un torneo nacional que repartirá $60 millones en premios

El truco tendrá su primer campeonato nacional por equipos con una propuesta que busca llevar uno de los juegos de naipes más populares de Argentina a un formato competitivo. Se trata de "Se Pica", un torneo impulsado por el futbolista Leandro Paredes que repartirá 60 millones de pesos en premios y tendrá dos etapas en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa propone trasladar las partidas habituales de los asados, las sobremesas y los clubes de barrio a una competencia organizada, con reglas deportivas, figuras invitadas y transmisión televisiva. El proyecto también apunta a construir un circuito federal que permita incorporar representantes de distintas provincias.

Leandro Paredes presentó el campeonato con una referencia a su estilo de juego

El mediocampista de Boca y de la Selección argentina es uno de los impulsores de la propuesta. Paredes presentó el torneo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que hizo referencia a su fama de jugador competitivo durante las partidas en las concentraciones del seleccionado.

"Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto, y si se pica más… reparto. También le hablo a los rivales… ¿qué pasa, no me vas a cantar?", expresó.

La competencia se desarrollará en mesas de tres contra tres, con seis participantes por partida y un sistema de eliminación directa. Además de los equipos que se inscriban, el evento tendrá mesas integradas por celebridades y figuras del deporte, con un formato que combinará el juego con el entretenimiento.

Se Pica tendrá dos jornadas decisivas y una transmisión por ESPN

La primera instancia se disputará el sábado 28 de noviembre en el centro de convenciones BA Ferial de Costa Salguero. Allí comenzará la competencia entre los equipos participantes.

La definición se realizará el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre. Esas jornadas determinarán al campeón y contarán con transmisión en vivo por ESPN, que llevará el torneo a una audiencia más amplia.

La inscripción se habilitó para equipos completos y tiene cupos limitados, que se asignarán por orden de registro. El valor establecido es de $115.000 por persona, equivalente a $345.000 por equipo, y se mantendrá hasta el viernes 27 de noviembre.

La primera edición también funcionará como punto de partida para una propuesta de alcance nacional. Desde 2027, la organización prevé incorporar instancias clasificatorias en distintas provincias y cerrar cada temporada con una final anual.