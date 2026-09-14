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El dt, en la cuerda floja

Reunión clave en Racing: definen el futuro de Vojvoda tras la derrota ante Huracán

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 12:22
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Habrá reunión en Racing por el futuro de Vojvoda. (Foto: Fotobaires)

En horas clave dentro del club, los dirigentes de Racing se reunirán con Juan Pablo Vojvoda para definir su continuidad. El encuentro se dará esta tarde luego del entrenamiento vespertino de la Academia, que luego de la caída de anoche ante Huracán en el Tomás Ducó es oficialmente el peor ubicado de los 30 equipos en el Torneo Clausura

La reunión con Vojvoda será entre los dirigentes, con Diego Milito a la cabeza, y parte de la Secretaría Técnica del conjunto de Avellaneda. Se juntarán para hablar con el técnico y ver cómo está para revertir una situación que tiene a Racing en el último lugar del Torneo Clausura, donde solamente ganó un partido y acumula ocho encuentros sin sumar de a tres. De darse la continuidad del DT, el objetivo al que apuntan en Avellaneda es el duelo de Copa Argentina ante Boca el próximo 27 de septiembre.

Qué dijo Vojvoda

Luego de la derrota ante Huracán de anoche, la conferencia de prensa del DT dejó ver su enojo por la situación de un Racing que ocupa el último lugar de su zona "Si todos dicen andate, andate, que no servís... Yo no siento que no sirva. Siento que no gano partidos y no duele, y siento un dolor enorme, por mí y por mis jugadores", expresó con vehemencia Vojvoda, que dejó en claro su voluntad de seguir en el cargo. "No veo un equipo entregado, no veo un equipo sin ideas. El plantel está comprometido con el entrenador".

 

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