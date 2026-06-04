Las próximas elecciones de Real Madrid comenzaron a calentar el ambiente mucho antes de la votación. En medio de una campaña que promete ser una de las más intensas de los últimos años, Enrique Riquelme sorprendió con un anuncio que rápidamente recorrió el mundo del fútbol. El empresario y candidato opositor aseguró que tiene un plan para incorporar a dos de las máximas figuras del momento y revolucionar el plantel merengue.

Durante una entrevista en el programa español El Hormiguero, Riquelme fue contundente al revelar que, si se convierte en presidente, buscará concretar los fichajes de Erling Haaland y Rodri, ambos actualmente en Manchester City. La declaración generó un fuerte impacto entre los hinchas, que ven en esas incorporaciones un salto de calidad para los próximos años.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la seguridad con la que defendió su propuesta. El candidato afirmó que asumió un compromiso formal con los socios del club y expresó: “Si incumplo alguna de mis promesas respecto a estos jugadores, he firmado una garantía donde pagaría el 100% de todas las cuotas de todos los socios de la próxima temporada”.

Haaland en la mira de un gigante

En relación con Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, el dirigente destacó la importancia de sumar futbolistas españoles de primer nivel. Según explicó, considera que el mediocampista encaja perfectamente en las necesidades actuales del equipo y sostuvo que bajo su gestión “el Real Madrid tendrá un español en el Mundial”.

Otro de los puntos que generó debate fue la elección del futuro entrenador. Aunque muchos especulaban con el regreso de José Mourinho, una opción impulsada por sectores cercanos al oficialismo, Riquelme descartó por completo esa posibilidad. “No me gusta Mourinho para mi proyecto. Tengo otro entrenador”, aseguró.

Además, alimentó las expectativas al insinuar que ya tiene un nombre en mente para ocupar el banco de suplentes. Sin revelar identidades, señaló que intentará contratar “al que todos los aficionados quieren”, una frase que rápidamente despertó rumores y teorías entre los seguidores madridistas.

Haaland en la mira de un gigante

Mientras tanto, el actual presidente Florentino Pérez también prepara movimientos importantes para fortalecer su candidatura. Entre los planes del oficialismo aparecen los nombres de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, dos futbolistas que podrían reforzar la defensa del conjunto blanco en el corto plazo.

Con promesas millonarias, figuras de talla mundial y un futuro entrenador aún en secreto, la carrera electoral en Real Madrid promete convertirse en uno de los temas más comentados del fútbol internacional de cara al Mundial 2026.