La cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del Real Madrid entró en su etapa más caliente. Con las urnas a punto de abrirse, la disputa entre el histórico mandatario Florentino Pérez y el opositor Enrique Riquelme dejó de jugarse únicamente en los despachos y pasó a librarse también en el terreno de las promesas electorales.

Después de más de dos décadas al frente del club más ganador de Europa, Florentino busca extender un ciclo cargado de títulos y éxitos deportivos. Sin embargo, la oposición intenta aprovechar el desgaste natural de tantos años de gestión para presentar una alternativa capaz de seducir a los socios merengues.

La campaña explotó cuando desde el entorno del actual presidente se difundió un video en el que José Mourinho aparecía anunciando su regreso al banco del Real Madrid en caso de una nueva victoria electoral de Florentino. La noticia generó una enorme repercusión entre los hinchas, que rápidamente imaginaron una segunda etapa del entrenador portugués en el Santiago Bernabéu.

Pero el impacto duró poco. El propio Mourinho salió a desmentir la situación y aclaró que jamás grabó ese mensaje. Según explicó, las imágenes habían sido generadas mediante inteligencia artificial, descartando cualquier acuerdo para volver a dirigir al conjunto blanco.

Mientras tanto, del otro lado tampoco se quedaron quietos. Enrique Riquelme apostó por una estrategia aún más ambiciosa. Durante una aparición televisiva mostró una camiseta del Real Madrid con el nombre de Erling Haaland y prometió que el delantero noruego sería uno de los grandes refuerzos si lograba quedarse con la presidencia. Además, aseguró que Rodri también formaría parte de su proyecto deportivo.

Sin embargo, la respuesta del Manchester City fue inmediata. El club inglés emitió un duro comunicado para desmentir cualquier negociación por Haaland y advirtió que analiza posibles acciones legales por la utilización de la imagen del futbolista en un contexto electoral.

Desde Inglaterra también remarcaron que no existe ninguna cláusula contractual que facilite una salida del atacante noruego y calificaron como falsas las versiones que lo vinculan con una llegada al Real Madrid en el corto plazo.

Así, entre promesas de fichajes galácticos, videos cuestionados y desmentidas públicas, la campaña presidencial del Real Madrid vive horas de máxima tensión. Lo que parecía una elección encaminada se transformó en una batalla política donde cada candidato juega sus últimas cartas para convencer a los socios del gigante español.

Las urnas tendrán la última palabra, pero en la Casa Blanca la campaña ya se juega como una verdadera final.