River recupera a uno de los delanteros más queridos por los hinchas de los últimos años. Lucas Beltrán está de regreso en Núñez y comenzará una nueva etapa con la camiseta del Millonario, apenas tres años después de haber partido rumbo al fútbol europeo.

El atacante cordobés ya se realizó la revisión médica correspondiente y en las próximas horas firmará su contrato para convertirse oficialmente en refuerzo del equipo de Eduardo Coudet. De esta manera, se incorporará de inmediato a la pretemporada que el plantel realiza en Alicante, España.

Después de varias semanas de negociaciones con Fiorentina y de algunas dudas vinculadas a la posibilidad de continuar su carrera en Europa, Beltrán tomó la decisión de volver al club que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional. A los 25 años, el delantero considera que River es el escenario ideal para relanzar su carrera y volver a sentirse protagonista.

Su regreso genera expectativa entre los hinchas, que todavía recuerdan el gran nivel que mostró durante su segundo ciclo en el club. En aquella etapa se transformó en una de las piezas fundamentales del equipo, aportando goles, movilidad, presión y una entrega que rápidamente lo convirtió en uno de los favoritos de la tribuna.

La operación entre River y Fiorentina se cerró bajo la modalidad de un préstamo por una temporada a cambio de 500 mil dólares. Además, el acuerdo incluye una obligación de compra de 6,7 millones de euros por el 50 por ciento de la ficha, siempre que se cumplan determinados objetivos deportivos que ambas instituciones consideran alcanzables.

Beltrán surgió de las divisiones inferiores del Millonario y debutó en Primera en 2018. Su primer ciclo tuvo pocas oportunidades, por lo que salió a préstamo a Colón de Santa Fe, donde logró continuidad y crecimiento. Esa experiencia fue clave para su evolución.

Cuando regresó a River en 2022 explotó futbolísticamente. Bajo la conducción de Martín Demichelis vivió el mejor momento de su carrera, disputó 62 partidos, convirtió 22 goles y fue una de las figuras del equipo campeón del fútbol argentino. Ese rendimiento despertó el interés de Fiorentina, que desembolsó una importante suma para llevárselo a la Serie A.

En Italia alternó buenas actuaciones, aunque nunca logró consolidarse como una pieza indiscutida. Entre Fiorentina y su posterior paso por Valencia acumuló experiencia en el máximo nivel europeo, disputó competiciones internacionales y sumó casi 130 partidos en el Viejo Continente.

Ahora llega el momento de volver a casa. Con más experiencia, recorrido internacional y todavía en plena madurez futbolística, Beltrán buscará recuperar la versión que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol argentino.

River suma jerarquía para afrontar una temporada cargada de objetivos y Gallardo recupera a un delantero que conoce perfectamente la exigencia del club. El Vikingo está de vuelta y en Núñez sueñan con que vuelva a rugir como en sus mejores días.