River se juega mucho más que una clasificación este miércoles en el Monumental. Después del empate sin goles ante Independiente Santa Fe en El Campín, el Millonario afrontará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con la obligación de ganar para avanzar y con la presión de responder en un momento en el que las dudas alrededor del equipo y del entrenador crecen partido a partido.

Eduardo Coudet tiene a todos sus futbolistas a disposición y, ante la importancia del encuentro, prepara un equipo prácticamente de gala. Con respecto al empate 2-2 frente a Vélez por el Torneo Clausura, el entrenador realizaría tres modificaciones, con cambios en la defensa y en el ataque.

La primera variante estará en el lateral derecho. Gonzalo Montiel volverá a la titularidad en lugar de Giovanni González, en una modificación que busca darle mayor experiencia a una defensa que tendrá una noche exigente frente al conjunto colombiano.

Del otro lado de la defensa también habrá una modificación. Marcos Acuña, recuperado de su lesión, regresará al equipo inicial y reemplazará a Francisco Ortega. El experimentado lateral tendrá nuevamente la responsabilidad de ocupar el costado izquierdo en un partido donde River no puede permitirse distracciones.

En la mitad de la cancha, Coudet mantendría la misma estructura que utilizó ante Vélez. Aníbal Moreno continuará como volante central y estará acompañado por Tobías Andrada, mientras que Thiago Almada se moverá por izquierda y Joaquín Freitas ocupará el sector derecho.

La tercera modificación aparecerá en el ataque y tendrá como protagonista a Sebastián Driussi. El delantero ingresará por Rafael Santos Borré y tendrá su primera titularidad del semestre, formando dupla ofensiva con Ángel Correa.

El ex Atlético de Madrid llega además con confianza, después de haber convertido dos goles en los últimos tres partidos, y será una de las principales cartas ofensivas de River para intentar romper el cero que quedó pendiente en Bogotá.

El partido tendrá un peso especial para un equipo que todavía no consigue encontrar regularidad. Varias de las incorporaciones realizadas para esta temporada no terminaron de mostrar todo su potencial y la paciencia de los hinchas comienza a agotarse, mientras Coudet busca respuestas para encaminar un ciclo que necesita resultados.

En ese contexto, la Copa Sudamericana aparece como una oportunidad, pero también como una prueba de máxima exigencia. River deberá hacerse fuerte en su casa frente a un Independiente Santa Fe que llegará al Monumental con la intención de dar el golpe y meterse entre los ocho mejores del certamen.

El margen de error será mínimo. Con la serie igualada, cualquier detalle puede definir la clasificación. Por eso, Coudet apuesta por sus nombres de mayor experiencia y prepara tres cambios para intentar que River vuelva a mostrar su mejor versión justo cuando más la necesita.

La probable formación de River