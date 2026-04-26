El Mercedes W196R que condujo Juan Manuel Fangio en las temporadas 1954 y 1955 es uno de los autos emblemas de la historia de la Fórmula 1. La reliquia de 4 ruedas le dio al piloto argentino los títulos mundiales, y que hoy domingo volverá a pista manejado por Franco Colapinto.

Potente e Innovador, la “Flecha de Plata” fue creado luego de que Fangio quedará subcampeón con el Maserati en el 1953, y tras varias propuestas, el “Chueco” se inclinó por Mercedes, donde hizo el debut del mítico auto en el Circuito de Reims, bautizándose con un gran triunfo.

El auto tiene un diseño aerodinámico ideal para los circuitos semipermanentes de la época, y cuenta con un motor de 8 cilindros e inyección directa, tecnología avanzada para la temporada donde el auto arrasó.

La Flecha de Plata estuvo en pista en Argentina, en el inicio de 1955 se presentó por la primera fecha del calendario que fue dominado de punta a punta por Fangio, y que sería la última del auto, luego de conocerse que Alfred Neubauer, jefe del equipo Mercedes, decidiera retirarse de las competiciones a fines de ese año, luego del trágico accidente denominado “El desastre de Le Mans”.

El auto es un símbolo del automovilismo mundial

Para Fangio, fue lograr su segundo y tercer título en la fórmula 1 (1951, 1954, 1955) año siguiente se coronaría en 1956 con Ferrari, y 1957 logró su última corona con Maserati.

Hoy, el auto símbolo de la época volverá a rodad, esta vez en la exhibición que encara Franco Colapinto en Palermo, donde se espera más de 500 mil personas, y con actual piloto girando, incluso con el casco del 5 veces campeón del mundo.