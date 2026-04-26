Franco Colapinto presenta el Road Show F1 en Buenos Aires 2026

Franco Colapinto correrá este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026. El pilarense manejará por primera vez en suelo argentino en una exhibición que planea simular un GP de la Fórmula 1 en todos los aspectos, incluido el monoplaza Lotus E20 que conducirá el piloto argentino.

El único representente argentino en la máxima categoría saldrá cuatro veces a la pista en diferentes momentos de la tarde para poder interactuar con el público, siendo la primera cerca de las 12.45. El auto que usará Colapinto es el Lotus E20, modelo que usó Kimi Räikkönen en la Escudería Lotus durante la temporada 2012, en la que finalizó tercero con 207 puntos por detrás de Sebastian Vettel (281) y Fernando Alonso (278).

Más allá de ser un monoplaza de 14 años de antiguedad, estará ploteado con el diseño actual de su Alpine A526, y el gran atractivo es que usará un motor V8, que sonará mucho más fuerte que los actuales V6 híbridos que se utilizan en la Fórmula 1 actualmente.

Sin embargo, ese no será el único auto que maneje el pilarense porque a las 14.30 se subirá al legendario Mercedes-Benz W 196 conocido popurlamente como Fecha de Plata, que utilizó Juan Manuel Fangio en las temporadas 1954 y 1955 de la Fórmula 1 donde fue bicampeón. El monoplaza fue catalogado como "un auto perfecto" en la época ya que alcanzaba velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Además, su fabricación introdujo tecnologías pioneras como el motor de inyección o la suspensión independiente.

En tanto, a las 15.15, Colapinto volverá a salir al circuito en el Lotus E20, en lo que será su última presentación en un Fórmula 1. La cuarta y última salida será sobre las 16, en el cierre de la actividad,. En esta oportunidad el argentino recorrerá el circuito, que tendrá una extensión de 2400 metros, dando una vuelta completa en un micro descapotable para saludar a la gente y despedirse.

El circuito irá desde Dorrego hasta Casares por avenida Libertador, y hasta Figueroa Alcorta por la aveninda Sarmiento, pero todas las tribunas estarán ubicadas en la zona del Parque Tres de Febrero y contará con dos sectores de Fan Zone en los que no habrá numeración para quienes hayan comprado sus entradas.

A su vez, habrá un sector de Hospitality que buscará simular a los de la Fórmula 1 con un paddock con áreas VIP justo detrás de los boxes en los que Colapinto hará las típicas paradas técnicas. Por último, tanto en la Plaza Intendente Seeber y en la Plaza Sicilia estará la zona pública a la que se podrá ingresar sin entradas. Más allá de que no hay números oficiales porque hay partes de acceso libre, se espera que haya aproximadamente, 500.000 personas.

La exhibición comenzará pasadas las 11 con varios shows musicales, pero las puertas se abrirán a las 8.30 para que la gente pueda entrar sin problemas, y desde la organización recomendaron ir con tiempo principalmente a aquellos que no tienen su lugar asegurado. A su vez, tanto en la Plaza Seeber como la Sicilia habrá escenarios con pantallas gigantes para que los presentes puedan ver a Colapinto sin necesidad de estar pegados a las gradas.