En una mezcla de fútbol, nostalgia y estilo propio, Javier Milei volvió a dar la nota en redes sociales. Esta vez, el mandatario publicó un particular video para celebrar el Día del arquero, una fecha que lo toca de cerca por su pasado como futbolista en divisiones inferiores.

El clip, con una impronta bien rockera, repasa algunas de las atajadas más emblemáticas de dos íconos del arco argentino: Ubaldo Fillol, figura clave en el Mundial de 1978, y Emiliano Martínez, héroe reciente en la consagración de la Selección en Qatar 2022.

El video arranca con intervenciones históricas del “Pato” y luego da paso a las salvadas del “Dibu”, en una edición dinámica y con sello personal. Una producción que combina pasado y presente bajo los tres palos y que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.



Fiel a su estilo, Milei eligió musicalizar el homenaje con una banda sonora potente, en línea con su perfil rockero y descontracturado, algo que ya mostró en varias de sus apariciones públicas.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de Nery Pumpido, campeón del mundo en México 1986 junto a Diego Maradona, lo que generó comentarios entre los usuarios en redes.

El Día del arquero se celebra cada 14 de abril en homenaje al colombiano Miguel Calero, mientras que en Argentina también tiene su fecha el 12 de junio, en honor a Amadeo Carrizo, otro emblema del puesto.