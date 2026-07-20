Rodri, mejor jugador del mundo y Balón de Oro del Mundial 2026

Rodri Hernández ha sido consagrado como el mejor jugador del mundo al recibir el Balón de Oro del Mundial 2026. El mediocampista del Manchester City y de la selección española obtuvo este galardón tras liderar a su país hacia la conquista de la Copa del Mundo en la final disputada ante Argentina.

Este premio llega para sumar a su gran trayectoria, consolidándolo como el futbolista más determinante de la actualidad en su posición. El mediocentro español, clave tanto en su club como en "La Roja", alcanzó este nivel tras completar una Copa del Mundo sobresaliente donde superó récords históricos de pases.

Los números reflejan su impacto. Rodri completó más de 650 pases en el torneo, un récord histórico para una misma edición de la Copa del Mundo. Además, mantuvo un porcentaje de precisión superior al 93%, superando tanto su propia marca de Qatar 2022 como el registro que había establecido Xavi Hernández en Sudáfrica 2010.

El español también lideró el Mundial en pases completados en el último tercio del campo, con 170 entregas exitosas cerca del área rival, una muestra de su capacidad no solo para administrar la posesión sino también para iniciar las jugadas más peligrosas del conjunto europeo.

El reconocimiento premia mucho más que sus estadísticas. Rodri fue el futbolista que ordenó a España, dio equilibrio entre defensa y ataque y marcó el ritmo de una selección que terminó imponiendo su estilo frente a todos los rivales. Ante Argentina volvió a ofrecer una actuación de alto nivel, manejando la circulación y sosteniendo el dominio español durante gran parte de la final.

Su consagración adquiere aún más valor por el contexto. El mediocampista llegó al Mundial después de una larga lesión y rodeado de dudas sobre su estado físico. Sin embargo, recuperó su mejor versión en el escenario más exigente y terminó cerrando el torneo con una actuación considerada por muchos como la confirmación definitiva de que sigue siendo el mejor futbolista del mundo en su posición.