A los 60 años, Romario volvió a demostrar que el talento no entiende de edades. El ex delantero de la selección de Brasil participó de un partido exhibición y protagonizó una de esas jugadas que parecen reservadas para los mejores. Después de dejar en el camino al arquero, definió de rabona y desató la celebración de todos los presentes.

La acción rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde el propio Romario compartió las imágenes del momento. Con una camiseta similar a la de la Verdeamarela, el ex goleador recibió la pelota, avanzó hacia el arco y, cuando parecía que la jugada ya estaba resuelta, eligió una definición poco habitual para cerrar la maniobra.

“Me estoy haciendo viejo”, escribió con ironía el ex futbolista al publicar el video en su cuenta de Instagram. La frase contrastó con lo que acababa de mostrar dentro de la cancha: velocidad para moverse, precisión para superar al arquero y, sobre todo, la misma imaginación que lo convirtió en una figura mundial durante su extensa carrera.

El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 ya había dado muestras de que conserva buena parte de aquella magia. En aquella competencia, Romario conformó junto a Bebeto una de las duplas ofensivas más recordadas de la historia de Brasil. Décadas después, sus apariciones en partidos de exhibición continúan generando expectativa entre los fanáticos.

Meses atrás, el ex atacante también había participado de un encuentro de showbol frente a Argentina. En aquella oportunidad, Brasil se impuso 12-10 y el ex delantero volvió a ser protagonista al marcar el tanto que estableció el 6-3 parcial. Para superar al arquero Gastón Sessa, recurrió a una definición sutil por encima de su cuerpo.

Pero las demostraciones de calidad de Romario no son una novedad reciente. En 2022 había protagonizado otra espectacular jugada: recibió de espaldas, sorprendió a un rival con un sombrero y, antes de que la pelota tocara el suelo, sacó un remate de derecha que terminó pegado al palo.

La carrera profesional del brasileño se extendió entre 1985 y 2008 e incluyó pasos por clubes como Barcelona, Valencia y Vasco da Gama. Según sus propios registros, alcanzó los 1002 goles, aunque las estadísticas oficiales contabilizan 772. Su figura quedó instalada entre los grandes goleadores de la historia del fútbol.

Además de sus actuaciones dentro del campo, Romario también fue noticia durante años por sus declaraciones personales. “Soy ciento por ciento infiel, me defino como un mujeriego por excelencia, y en mi apogeo de promiscuidad, llegué a acostarme con tres mujeres distintas el mismo día”, afirmó en una oportunidad. Hoy, lejos de la alta competencia, el ex delantero continúa demostrando que su sello futbolístico permanece intacto.