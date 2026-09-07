Mauro Zárate tomó una decisión que sorprendió al mundo del fútbol y confirmó que volverá a ponerse los botines después de haber anunciado su retiro. El exjugador de Vélez, Boca, Lazio y West Ham afrontará un nuevo desafío, aunque esta vez en una disciplina diferente y con un fuerte vínculo con sus raíces.

El delantero se sumará a Haedo Futsal para disputar la Copa “Camino a AFA”, competencia en la que representará al barrio donde nació y creció. De esta manera, Mauro Zárate tendrá la posibilidad de volver a disfrutar de una cancha después de haberse alejado de la actividad profesional a comienzos de 2025.

El esperado debut del futbolista será este martes, desde las 21.15, cuando Haedo Futsal se enfrente a Villa Sahores. La noticia generó una enorme expectativa entre los seguidores del futsal, que podrán ver nuevamente en acción a uno de los delanteros argentinos más reconocidos de las últimas décadas.

Desde el club destacaron especialmente el significado que tiene la llegada del exjugador. “Hay historias que trascienden el fútbol. Y esta es una de ellas”, expresaron en sus redes sociales al anunciar oficialmente la incorporación de Mauro Zárate al plantel.

En el comunicado, además, remarcaron la relación que el futbolista mantiene con su lugar de origen: “Mauro vivió toda su vida en Haedo. Creció en estas calles, compartió sueños, amigos y momentos que lo acompañaron desde chico”. Para la institución, su regreso representa mucho más que un refuerzo para la competencia.

El propio Zárate ya había dado señales de que quería continuar ligado al deporte. Meses atrás recibió su diploma como entrenador de fútbol y compartió una reflexión sobre la nueva etapa que comenzaba. “Arranca mi segunda etapa ligado al mejor deporte del mundo. Con mucho entusiasmo de poder volver a disfrutar dentro de una cancha, ahora desde el otro lado de la línea pero con las mismas ganas de siempre”, había escrito.

Ahora, sin embargo, decidió volver a ocupar un lugar dentro del campo de juego. El objetivo será competir con Haedo Futsal en la Copa “Camino a AFA”, defendiendo una camiseta que tiene un significado especial por su historia personal y por el vínculo que conserva con el barrio.

“Hoy se pone nuestros colores. Hoy defiende nuestra camiseta. Hoy vuelve a casa”, fue el mensaje con el que Haedo Futsal cerró su presentación. Así, Mauro Zárate tendrá un regreso diferente al esperado, pero rodeado del cariño de su gente y con la posibilidad de volver a sentir la adrenalina de una competencia.