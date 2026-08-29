Rosario Central y Gimnasia se enfrentarán este sábado desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en uno de los encuentros correspondientes a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan golpeados por resultados adversos y con la necesidad de sumar de a tres para recuperar confianza y mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón atraviesa un momento de incertidumbre. Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, el Canalla mostró carácter para remontar un 0-2 frente a Talleres en Córdoba y rescatar un empate 2-2 gracias a una destacada actuación de Ángel Di María. Sin embargo, los errores en la definición volvieron a pasar factura y dejaron la sensación de que el equipo dejó escapar una gran oportunidad.

Pese a ese presente irregular, Central continúa bien posicionado tanto en su grupo como en la tabla anual y buscará hacerse fuerte en su casa para volver a encaminarse. Además, la aparición de Ignacio Ovando como una de las grandes promesas del club sigue despertando interés en varios equipos del fútbol argentino.

Por el lado de Gimnasia, la situación es aún más delicada. El Lobo viene de sufrir una dolorosa eliminación ante Gimnasia de Mendoza tras caer por 3-2 en un partido cambiante y emotivo. Más allá del resultado, el equipo de Ariel Pereyra mostró una reacción futbolística que alimenta la ilusión de revertir el presente.

El conjunto platense acumula tres derrotas consecutivas y necesita sumar para no quedar relegado en la carrera por los playoffs. Con ese objetivo, el entrenador apostaría por una formación ofensiva para intentar dar el golpe en Rosario.

El Canalla viene de igualar 2-2 frente a Talleres en Córdoba tras estar dos goles abajo. La actuación de Ángel Di María fue uno de los puntos altos de un equipo que busca recuperar regularidad después del duro golpe que significó la eliminación de la Copa Libertadores.

El Lobo cayó 3-2 ante Gimnasia de Mendoza y sumó una nueva frustración en una temporada irregular. Ariel Pereyra planea una propuesta más agresiva para intentar cortar la mala racha y volver a meterse en zona de pelea.

Probable formación de Rosario Central

Jorge Almirón no confirmó el equipo y se espera que la formación sea anunciada horas antes del encuentro.

DT: Jorge Almirón.

Probable formación de Gimnasia

Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Lucas Janson, Nacho Fernández, Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi.

DT: Ariel Pereyra.

Datos del partido

Rosario Central vs. Gimnasia

Competencia: Torneo Clausura 2026 – Fecha 7

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 17.00

Árbitro: Darío Herrera

VAR: José Carreras

TV: ESPN Premium