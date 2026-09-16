Neuquén ya vive la Copa Davis y el Ruca Che comenzó a sentir el clima de una serie que quedará marcada en la historia del deporte de la región. Mientras Argentina ultima detalles para el cruce, Turquía fue uno de los primeros protagonistas en tomar contacto con la superficie que durante el fin de semana será escenario de un duelo internacional que tendrá a la ciudad en el centro de todas las miradas.

El conjunto europeo realizó este miércoles una intensa sesión de entrenamiento en el estadio neuquino. Durante aproximadamente dos horas, los tenistas turcos trabajaron bajo las órdenes de su capitán, Erhan Oral, en una jornada que sirvió para continuar con la adaptación a la cancha y empezar a definir las piezas que saldrán a jugar la serie.

Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner fueron los protagonistas de una práctica cargada de peloteos y trabajos específicos. La particularidad de la jornada fue hacerlo prácticamente a puertas cerradas, con un Ruca Che silencioso que permitió escuchar cada impacto de la pelota sobre el cemento.

Turquía sabe que tendrá una parada exigente. Argentina llega con nombres de mayor jerarquía en el ranking y aparece como favorita para quedarse con la serie, pero el equipo europeo no quiere resignar sus posibilidades antes de salir a la cancha. En el tenis, y mucho más en una competencia como la Copa Davis, los antecedentes y los rankings quedan de lado cuando comienza cada partido.

El equipo turco volverá a entrenarse durante la tarde y allí Erhan Oral comenzará a darle forma a la formación que presentará en los partidos individuales. Mert Alkaya y Yanki Erel aparecen como las principales opciones para los singles, aunque el capitán tendrá todavía algunas horas para terminar de tomar sus decisiones.

La actividad también tuvo un momento especial para el equipo argentino. Mientras Turquía trabajaba sobre la cancha del Ruca Che, Javier Frana y Eduardo Schwank, capitán y colaborador del conjunto nacional, se acercaron para observar parte de la práctica del rival.

Un rato más tarde fue el turno de los argentinos. Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Thiago Tirante trabajaron en el escenario que desde el sábado recibirá una serie que ya tiene un lugar especial para Neuquén. La jornada de la Albiceleste también estuvo dividida en distintos turnos y sirvió para que Frana continúe evaluando quiénes serán los elegidos para los partidos individuales.

Por ranking, Cerúndolo y Navone aparecen como las principales alternativas, aunque Tirante atraviesa un buen momento y también busca ganarse un lugar. Para Frana, la definición no será sencilla y tendrá que resolver una de las principales incógnitas antes del comienzo de la serie.

El Ruca Che, mientras tanto, empieza a transformarse. El estadio que habitualmente recibe grandes acontecimientos deportivos y culturales se prepara ahora para una competencia internacional de enorme tradición. Las tribunas, la cancha y cada rincón del escenario neuquino ya comienzan a respirar tenis.