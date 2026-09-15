La llegada de la Copa Davis ya se refleja en el movimiento turístico de la ciudad de Neuquén. Las reservas hoteleras alcanzan un promedio del 70% en la previa del evento y la mayor demanda se concentra en los establecimientos de cuatro estrellas.

“Este evento tiene un 70% de reservas en promedio y ha empezado a ocupar las franjas más altas del espectro hotelero”, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén. El funcionario explicó que los hoteles de mayor categoría registran niveles superiores a los de tres estrellas.

Cayol señaló que la dinámica resulta particular para un evento deportivo. La demanda comenzó en los establecimientos de mayor categoría y luego se extendió hacia otras opciones de alojamiento.

“Los hoteles de cuatro estrellas han tenido niveles de reserva mucho más altos que el resto”, explicó. Según detalló, la ocupación “ha ido en ese sentido ocupándose hacia abajo”, desde los establecimientos de mayor categoría hacia los de menor cantidad de estrellas.

El funcionario consideró que el comportamiento muestra el impacto que puede generar un evento de estas características en la actividad turística. “Realmente es muy interesante cómo ha funcionado el evento”, afirmó.

La Copa Davis no es la única actividad que impulsó el movimiento durante estos días. Neuquén también atraviesa la programación de la XIII Feria Internacional del Libro, que sumó una importante cantidad de visitantes durante el fin de semana.

Neuquén encadenó tres fines de semana con alta ocupación

El movimiento turístico comenzó antes de la Copa Davis. Cayol explicó que durante el fin de semana anterior la ocupación promedio llegó al 70% y alcanzó su punto máximo el viernes, con un 85%.

Diego Cayol consideró que el comportamiento muestra el impacto que puede generar un evento como la Copa Davis en la actividad turística de Neuquén.

“El día de más alta ocupación fue el viernes, con el 85% de ocupación”, precisó. El funcionario vinculó esos registros con la combinación de actividades culturales, deportivas y otros eventos que se desarrollan en la ciudad.

“Venimos con tres fines de semana, si incluimos este que viene, de muy buenos niveles de ocupación”, sostuvo Cayol. También remarcó que la disponibilidad de alojamiento se mantiene pese al aumento de la demanda.

La ciudad cuenta actualmente con unas 4.100 plazas hoteleras habilitadas. A ese número se suman casi 800 espacios de alquiler turístico distribuidos en departamentos, que representan cerca de 2.000 plazas adicionales.

“En las plazas, para la gente hay capacidad”, afirmó Cayol. La oferta permite absorber parte del movimiento que generan los grandes encuentros sin que se agote el alojamiento disponible en Neuquén.

El funcionario también puso el volumen de la ciudad en perspectiva dentro de la oferta turística neuquina. “Las plazas habilitadas en Neuquén son prácticamente las mismas que tiene una localidad como San Martín de los Andes”, señaló.

La demanda también impulsa nuevos proyectos hoteleros

El crecimiento de la actividad no se limita a los eventos que llegan a la ciudad. Cayol indicó que continúa el interés de inversores por sumar establecimientos y ampliar la cantidad de camas disponibles.

“Vienen incorporando plazas al circuito”, explicó. Entre los proyectos mencionó un desarrollo ubicado frente al rulo de entrada a Neuquén que contempla un hotel de cuatro estrellas y otro de tres.

Además, existen otros dos proyectos para establecimientos de tres estrellas. Uno corresponde a una propuesta vinculada con la marca Hilton y otro a una cadena de la región.

Para Cayol, la continuidad de esas inversiones muestra que existe una demanda que todavía no está completamente cubierta. “El interés inversor continúa y eso da cuenta de que hay una demanda insatisfecha”, afirmó.

El funcionario también destacó el trabajo que realizan la Municipalidad de Neuquén y el Gobierno de la Provincia de Neuquén para atraer encuentros y congresos. La estrategia apunta a consolidar el turismo de eventos como una actividad capaz de generar movimiento durante distintos momentos del año.

“Trabajamos mucho con el equipo que gerencia los centros de convenciones”, explicó Cayol. Según indicó, esos espacios son uno de los principales recursos que consultan quienes llegan a Neuquén para participar de congresos.

También destacó la tarea conjunta con el área de Turismo de la Provincia. “Cuando salimos de Neuquén, no hay diferencias entre si es Gobierno provincial o municipal. La verdad es que vendemos la ciudad y vendemos la provincia”, expresó.

Ese trabajo continúa incluso después de que los visitantes llegan a la capital neuquina. Desde los espacios municipales de atención turística reciben información sobre otros destinos de la provincia, sus atractivos y las alternativas para recorrerlos.

La experiencia con grandes encuentros también forma parte del argumento para sostener esta estrategia. Cayol mencionó a la exposición Oil & Gas como uno de los eventos que mayor cantidad de visitantes genera en Neuquén.

“Son 12.000 personas que vienen a la ciudad”, recordó. Ese volumen supera la capacidad hotelera de la capital y extiende la demanda hacia localidades ubicadas en un radio de unos 50 kilómetros.

En el caso de la Copa Davis, el movimiento es menor, pero ya alcanza para modificar el comportamiento de las reservas. El 70% promedio registrado antes del torneo muestra además una particularidad: la mayor presión sobre el alojamiento se concentra en los hoteles de categoría superior.

Por ahora, Neuquén mantiene plazas disponibles para recibir visitantes durante el desarrollo de la competencia. La actividad deportiva se suma así a la Feria del Libro y a otros eventos que vienen sosteniendo un alto movimiento turístico durante los últimos fines de semana.

La entrevista completa: