Se pone en marcha la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Por el grupo D, Boca visita a Universidad Católica en Chile desde las 21.30hs en el Claro Arena.

Con varios condimentos previos: cancha de Césped sintético, hinchas asaltados en el país vecino, y la presión de tener un buen inicio; el Boca de Úbeda buscará comenzar con el pie derecho el camino a la tan ansiada séptima.

En el Torneo Apertura, el Xeneize cosechó dos triunfos en fila que le permitieron escalar posiciones y llegar de buena forma de cara a la seguidilla importante de partidos, donde tendrá además el Superclásico.

Paredes vuelve a la Copa Libertadores, esta vez como capitán de Boca

Úbeda mantendrá la base del equipo, con Tomás Aranda en el medio y Adam Bareiro en el ataque. Volvería la línea defensiva titular luego de la rotación en Córdoba, mientras que Paredes hará su reestreno en la Libertadores luego de varios años.

En frente estará la Católica, equipo que está tercero en el torneo chileno, es uno de los más goleadores del país vecino, su dupla de delanteros formada por Fernando Zampedri y Justo Giani llevan marcados 16 goles. Además el DT Daniel Garnero, podría contar desde la partida con el ex Boca Gary Medel.

Será el noveno enfrentamiento entre ambos equipos, el Xeneize domina el historial con seis triunfos, el cruzado ganó en una oportunidad, mientras que empararon en una ocasión.

Probables Formaciones

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda. Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Datos del partido

Hora: 21.30.

Transmisión: AM550- Mitre Patagonia 90.7 fm

Estadio: Claro Arena.

Árbitro: Gustavo Tejera.