Jorge Sampaoli está de regreso. Después de más de dos décadas construyendo una extensa carrera internacional, el entrenador nacido en Casilda volverá a sentarse en el banco de un club argentino. Talleres de Córdoba apostó fuerte por uno de los técnicos más reconocidos y prestigiosos del continente para reemplazar a Carlos Tevez y encabezar un nuevo proyecto deportivo.

La llegada del santafesino no pasa desapercibida. No solo porque asumirá en uno de los clubes con mayor crecimiento de los últimos años, sino porque su desembarco marca el final de una ausencia de 26 años en el fútbol argentino a nivel de clubes. Su última experiencia había sido en Argentino de Rosario durante el año 2000. Desde entonces, su carrera tomó un rumbo internacional que lo llevó a recorrer Sudamérica y Europa, acumulando títulos, reconocimiento y experiencias en la máxima exigencia.

Según trascendió, Sampaoli firmó un contrato por 18 meses, hasta el 31 de diciembre de 2027, y se convirtió en el entrenador con el salario más alto en la historia de Talleres. La dirigencia albiazul decidió realizar una fuerte inversión con la intención de recuperar protagonismo y volver a pelear en los primeros planos.

A lo largo de su trayectoria, el ex entrenador de la Selección Argentina dirigió 906 partidos oficiales, con un saldo de 440 victorias y una efectividad promedio del 56,85 por ciento. Además, conquistó siete títulos y dejó su sello en distintos equipos del continente.

Su etapa más exitosa se produjo en Chile. Al frente de Universidad de Chile logró una histórica triple corona y conquistó la Copa Sudamericana de manera invicta, una campaña que lo posicionó entre los entrenadores más valorados de América. Más tarde, al mando de la selección chilena, alcanzó una efectividad del 68,18 por ciento y sentó las bases de una de las generaciones más exitosas del fútbol trasandino.

El recorrido internacional de Sampaoli también incluyó pasos por clubes de primer nivel. Dirigió a Sevilla y Olympique de Marsella en Europa, además de Atlético Mineiro, Flamengo y Santos en Brasil, entre otras experiencias. Su estilo ofensivo, de presión constante y protagonismo con la pelota lo convirtió en una figura reconocida en distintos mercados.

En Argentina también tuvo la oportunidad de conducir a la Selección Nacional entre 2017 y 2018. Clasificó al equipo al Mundial de Rusia y estuvo al frente durante la Copa del Mundo, aunque su ciclo terminó tras la eliminación en los octavos de final frente a Francia.

Ahora, con una mochila cargada de experiencia y después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Sampaoli afronta un desafío inédito: dirigir por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino. En Córdoba esperan que su llegada marque el inicio de una nueva era y que toda esa experiencia acumulada durante más de dos décadas pueda traducirse en resultados dentro de la cancha.

La expectativa es enorme. Talleres apostó por un entrenador de jerarquía internacional y Sampaoli tendrá la misión de demostrar que, después de recorrer el mundo, todavía tiene mucho para ofrecer en el fútbol argentino.