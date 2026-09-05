San Lorenzo de Almagro y Talleres de Córdoba se enfrentan este desde las 19, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será arbitrado por Fernando Echenique. Ambos equipos necesitan ganar y salir del fondo del Grupo A.

San Lorenzo llega al partido con la necesidad de volver a sumar de a tres. Después de siete fechas, suma 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y cuatro derrotas, y ocupa el 14° lugar de la Zona A. la caída ante Instituto la pasada semana determinó la salida de Pipi Gorosito como DT, quedando a la espera de un nuevo mandato de Rubén Darío Insúa.

Del otro lado estará un Talleres que tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto cordobés suma apenas 5 puntos en siete jornadas, con una victoria, dos empates y cuatro derrotas, y marcha último en la Zona A. luego del empate ante Central, Jorge Sampaolli dejó su cargo, ahora ocupado por Omar De Felippe.

San Lorenzo domina ampliamente el historial entre ambos. Se enfrentaron 43 veces, con 22 triunfos del Ciclón, 14 empates y 7 victorias de Talleres. El antecedente inmediato, justamente, terminó sin goles, por lo que San Lorenzo intentará aprovechar la localía para volver a imponerse ante un rival al que históricamente le ha costado vencer.

Probables formaciones:

San lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Manuel Insaurralde, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Facundo Farías; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo.

Talleres. Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández o Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Matías Galarza, Lautaro Ortiz; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Pedro Bidegain