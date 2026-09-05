A fuego lento, una presunta situación antirreglamentaria comenzó a tomar forma alrededor de Boca por el partido ante Vélez de los octavos de final de la Copa Argentina el último miércoles en Córdoba.

En el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes, los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles, pero desde la definición por penales, el equipo de Rodolfo Arruabarrena alcanzó la clasificación.

Esa noche, en la planilla oficial de juego, el Xeneize firmó con Ángel Romero, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano y Enner Valencia, seis extranjeros.

Herrera y Lanzini, dos de los pratagonistas del último Boca-Vélez por Copa Argentina.

Si bien un mismo club puede tener hasta seis futbolistas no nacidos en la Argentina en su plantel, solo cinco pueden estar habilitados en un mismo partido, por lo que el club presidido por Juan Román Riquelme habría cometido un error grave.

La explicación

Desde Boca dejan trascender que la situación está salvada ya que el colombiano Villa hace más de dos años que trabaja con continuidad en el país, lo que acreditaría su condición de residente. De ser así, el extremo no ocuparía el casillero de “extranjero” para los reglamentos de la AFA, pero en Liniers hay dudas al respecto.

Las preguntas no están planteadas en el tiempo que el jugador lleva en la Liga Profesional, sino en la posibilidad de que su situación judicial por denuncia de género haya alterado algunos de esos períodos legales. Es decir que, a partir de una revocación judicial que Villa tuvo durante el proceso que atravesó por esta situación, se haya reseteado su condición de residente.

La jornada del lunes será clave ya que cumplirá las 72 horas hábiles posteriores al partido bajo protesta como para introducir alguna acción. Vélez analiza la situación para definir si avanzará en este sentido.

Mientras tanto, la Copa Argentina ya confirmó que Boca enfrentará a Racing por los cuartos de final el 27 de septiembre, nuevamente en Córdoba. Una sucesión de acciones muy confusas que esperan ser rápidamente aclaradas.