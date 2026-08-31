En el cierre de la jornada de lunes, Instituto recibe a San Lorenzo desde las 21.15, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El Ciclón viene de sumar como visitante, pero va por un triunfo que lo meta entre los ocho del grupo que pasan a octavos ante la Gloria, que de ganar terminará puntero de la Zona A. El encuentro es televisado por TNT Sports Premium.

En medio de un presente con dudas, San Lorenzo quiere consolidar un repunte en el Clausura. El equipo de Néstor Gorosito suma siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas, y tras el flojo 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, necesita volver para desplazar a Boca del octavo lugar, último de los que dan pase a octavos. El Ciclón ya no cuenta con Orlando Gill, transferido al Lille, mientras que en los últimos días se oficializó la llegada de Facundo Farías. No obstante, en los próximos días podría partir el capitán Nicolás Tripichio, por el cual el club rechazó una oferta de USD 2 millones de Santos Laguna, que seguirá negociando para llevárselo.

Tripichio, el capitán, pretendido por el Santos Laguna.

Por su parte, la Gloria llega con un buen presente en el campeonato: son cinco partidos sin perder, con cuatro triunfos y un empate en la última fecha con Atlético Tucumán. Sin embargo, viene de quedar afuera de la Copa Argentina ante Platense tras caer por penales en los octavos de final, y buscará recuperarse rápidamente ante su gente.

Posibles formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera, Alex Luna. DT: Diego Flores.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Árbitro: Andrés Gariano.