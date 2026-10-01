Después de lo que fue la goleada de la Selección Argentina ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes, el que dio su visión del partido fue Lionel Scaloni. En conferencia de prensa, el entrenador habló sobre el rendimiento de los futbolistas, las nuevas caras y la etapa que se viene tras la salida de Lionel Messi, entre otros temas.

Acerca de la renovación que afrontará el equipo sin la presencia de Messi, la reflexión de Scaloni fue clara: "Leo es irremplazable. Buscaremos la manera de jugar con el mismo sentido, a través de la pelota, de juntar pases, de llegar al arco como equipo. Creo que la identidad de la Selección es juntar pases, llegar colectivamente al gol", y aseguró que la idea es que los futbolistas que lleguen se adapten a este modelo de juego: "El desafío es seguir jugando de esta manera, con esa esencia y que los chicos que vengan a la causa entiendan que esa es la manera".

A días de lo que será la despedida oficial de Messi, el DT volvió a remarcar que su camiseta no será utilizada hasta que el vuelva a ponérsela en su último baile ante Benín. "La número 10 en estos partidos no, hasta el 6 la va a usar Leo. A partir de la siguiente fecha ya veremos a quién se la damos. Hay un montón de chicos que la pueden llevar. Antes de oficializar se lo diremos al jugador", contó Scaloni.

Sobre los rendimientos, destacó la seriedad con la que Argentina disputó el encuentro, remarcando sobre todo a los que ya gozan de un lugar en la Albiceleste: "Me gusta cómo afrontan el partido los futbolistas, sobre todo los que están acá hace tiempo. Todos vienen con una sensación de alegría, y lo demuestran cuando salen a la cancha". Además, tuvo palabras para Cristian Romero, el designado como capitán post Messi: "Es un jugador especial. Estando sano, no tengo dudas de que es uno de los mejores del Mundo. A veces se le va un poquito la pierna, es lo que tiene que corregir. Ahora es el capitán de la Selección y su comportamiento debe ser ejemplar", expresó.

Por último, ante la consulta de si Argentina podrá disputar más partidos en otros estadios por fuera del Monumental, Scaloni aclaró que no depende de él: "Vamos a intentar jugar en el Interior. Todo el mundo merece ver a la Selección. Lo que pasa es que en la cancha de River entra gente, eh. Y ya sabemos lo que genera eso. Yo ahí no me puedo meter", concluyó.