En la noche en que la Selección Argentina se reencontró con su público goleando 4-0 a Bolivia, Cristian Romero fue uno de los protagonistas del encuentro al marcar el tercer tanto en su debut como capitán. En Córdoba, su provincia y 10 años después de su debut en Primera en el mismísimo Mario Alberto Kempes jugando para Belgrano, el Cuti expresó su emoción por estrenarse con la cinta de la Albiceleste anotando el tercer gol del triunfo.

"Fue un día especial para mí. Hace 10 años hice mi debut con Belgrano y volver hoy con la Selección siendo capitán y habiendo vivido la época más grande... es un día que lo voy a guardar para toda mi vida", dijo Romero acerca de lo vivido en la noche de hoy ante el conjunto boliviano.

Además, el zaguero evocó la figura de Lionel Messi, cuya despedida de la Selección será la semana que viene en el Monumental: "Obviamente que esto sigue. Tenemos el ejemplo y vamos a extrañar para toda la vida al capitán de la Selección que es Leo, pero nos dejó un legado muy grande y hay que seguir por ese camino. Hay que levantarnos, juntarnos, hacer un buen grupo y tratar de llevar a la Selección a lo más alto que es lo que importa", expresó, y agregó sobre el '10': "Es nuestra bandera, no va a haber otro como él".

Por último, acerca de la responsabilidad de ser capitán, el Cuti contó que era algo que veía venir tras las salidas de Messi y Nicolás Otamendi, el primer y segundo capitán. "Scaloni me lo hizo saber hace bastante tiempo que iba a ser el tercer capitán. Leo y Ota me eligieron y me toca asumir esa responsabilidad y agradecer", y dejó en claro el objetivo como referente del grupo en esta nueva etapa: "Tenemos buenos jugadores, un excelente cuerpo técnico y vamos a prepararnos para seguir llevando a la Selección a lo más alto".