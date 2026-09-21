Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena de Boca luego de protagonizar un fuerte cruce con Davoo Xeneize y La Cobra. El episodio ocurrió después del triunfo del conjunto dirigido por San Lorenzo en el Torneo Clausura 2026 y rápidamente tomó repercusión en las redes sociales.

El delantero colombiano se refirió durante una transmisión en vivo a las distintas críticas que recibió desde su regreso al club de la Ribera. Entre los apuntados apareció Davoo Xeneize, quien había cuestionado públicamente la decisión de Boca de repatriarlo tras su paso por Independiente Rivadavia y había sido muy duro con la operación.

El streamer también había expresado reparos por los antecedentes que rodearon al futbolista y por los conflictos que habían marcado su anterior etapa en la institución. Ante una consulta sobre las opiniones de Davoo y La Cobra, Villa respondió sin vueltas y lanzó una frase que encendió la polémica: “Yo de Davo y La Cobra no opino, ellos venden mucho humo. Por ser hinchas de Boca creen que me pueden difamar, pero la verdad es que Davo al lado mío es muy chiquitico”.

La respuesta de Davoo Xeneize no tardó en llegar. Lejos de profundizar el enfrentamiento, el creador de contenido sostuvo que ambos tienen derecho a expresarse y que las críticas forman parte de la exposición pública. “Yo lo critico, él me critica, punto final. Hay que bancársela”, aseguró al referirse al intercambio con Villa.

Además, Davoo explicó que sus cuestionamientos están vinculados con su manera de vivir su fanatismo por Boca y remarcó que la discusión entre ambos no debería convertirse en el centro de atención. “Si yo critico a Villa, él tiene todo el derecho del mundo a criticarme. Yo sé lo bostero que soy como para entrar en esto. Lo que menos necesita Boca es puterío”, expresó.

Pero el conflicto sumó otro protagonista. Lautaro del Campo, conocido en las transmisiones como La Cobra, también recogió el guante después de escuchar las declaraciones del atacante colombiano. El streamer decidió contestar públicamente y dejó en claro que no pensaba esquivar la polémica generada por los dichos.

Con un tono contundente, La Cobra relativizó las palabras de Villa y aseguró que su lugar dentro del mundo del streaming no depende de este tipo de enfrentamientos. “ME CHUPA TRES HUEVOS Y MEDIO. Ojalá haga muchos goles en Boca. Nunca necesité de la polémica para estar donde estoy”, disparó.

El regreso de Sebastián Villa a Boca había generado opiniones divididas desde el comienzo, especialmente después de sus experiencias en Bulgaria e Independiente Rivadavia. Ahora, tras el triunfo ante San Lorenzo, el colombiano decidió contestar a quienes cuestionan su vuelta y abrió un nuevo capítulo de una discusión que involucró a tres figuras vinculadas al mundo xeneize.