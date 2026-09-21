A pesar de la gran victoria ante Tigre que lo puso en la cima de la tabla anual, Vélez atraviesa horas de tensión entre la dirigencia y el plantel. Antes del partido con el Matador, por la décima fecha del Torneo Clausura, los 23 jugadores convocados decidieron no llegar al estadio en el micro del plantel, y se presentaron en el José Amalfitani por sus propios medios y vestidos de civil, protestando por una deuda que la CD mantiene con ellos. Por su parte, la barrabrava le dedicó una bandera recriminándole la actitud a los futbolistas

La medida fue tomada por los referentes del plantel debido a una deuda en concepto de primas. Según la información de periodistas que siguen el día a día de Vélez, el atraso no afecta a todos los futbolistas sino a nueve de los más experimentados. Desde la dirigencia de Fabián Berlanga aseguraron que los salarios están al día y comentaron que estaba previsto el pago de lo correspondiente a agosto, tanto de sueldos como de primas, para esta semana.

La barrabrava del Fortín tomó partido ante la situación, y en uno de los alambrados de la Popular Este apareció una bandera con una dura leyenda contra los futbolistas: “En Vélez los de Vélez. Jugadores mercenarios”. De esta manera, la previa del partido ante Tigre quedó rodeada por un clima de fuerte tensión. Desde la dirigencia velezana intentaron llevar tranquilidad respecto de su situación financiera. “A más de la mitad del plantel no se le debe nada y los atrasos existentes son puntuales y están siendo regularizados”, señalaron desde la CD.

Por su parte, al ser consultado por el tema, Guillermo Barros Schelotto comentó: "Es un tema que tienen que analizar la dirigencia con los jugadores y solucionar un problema que hay, y tratar de evitar que se repita, más tan cercano a un partido. Conociendo las dos partes, los dos lados tienen buena calidad humana. Con diálogo, no va a haber ningún problema para encontrar la solución".