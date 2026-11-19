En busca de un nuevo sueño, la Selección Argentina Sub 17 empata con Australia en su estreno en el Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente enfrenta a los Socceroos en el debut por la primera fecha del Grupo C, con el objetivo de arrancar con una victoria y encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final. El encuentro se disputa en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone de Al Rayyan y se puede ver en vivo por TyC Sports y DSports.

Para la Albiceleste, el desafío pasará por imponer condiciones desde el comienzo y evitar sorpresas en un encuentro que tendrá una enorme importancia para sus aspiraciones. Para este juego, Placente plantó un once que tendrá a Giovanni Baroni, la joyita de Talleres de Córdoba, como el gran destacado, mientras que dos de Vélez que también tienen ruedo en Primera se encuentran en distintas situaciones: Juan Cruz Policella espera su chance entre los suplentes mientras que Simón Escobar cumple una suspensión.

En este nuevo formato del Mundial de la categoría, que se jugará todos los años desde 2025 en la sede de la Aspire Academy de Qatar, Argentina va por su primera conquista. El mejor rendimiento del combinado nacional a nivel general en la Sub 17 fueron los terceros puestos logrados en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. También alcanzó el cuarto puesto en tres ocasiones (Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023).

Formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich (capitán), Julio Coria, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Giovanni Baroni, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Facundo Salinas y Emiliano Barrionuevo. DT: Diego Placente.

Australia: Charlie Wilson Papps; Max Lyall-Rajendra, Callum McKaskey, Harrison Bond, Arnie Mitchell; Besian Butleshi, Jariyah Shah; Akol Akon, Emmett Shaw, Max Court; Luke Becvinovski. DT: Carl Veart.