Argentina goleó 5 a 1 a Marruecos y logró una histórica clasificación a octavos de final del Mundial Sub 17 femenino. La Albiceleste logró la segunda victoria en el grupo A y se metió como escolta detrás de Alemania, a la espera de su próximo rival.

La delantera de River Plate Mercedes Diz convirtió tres goles, mientras que Josefina Galarza y Julieta Aguilar completaron el triunfo de Argentina, que podría chocar contra Brasil en la siguiente instancia, del certamen que se disputa en Marruecos.

La Albiceleste se convirtió en el primer equipo Conmebol en ganar dos partidos en su Mundial debut en la categoría, tras el triunfo de este viernes más el anterior frente a Nueva Zelanda por 2 a 0.

Mercedes Diz, gran promesa de las inferiores del Millonario, acumula seis gritos en lo que va del certamen para la Selección Argentina.