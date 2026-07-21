La selección de Italia pretende a Pep Guardiola, ya hubo reunión y le ofrecieron el cargo de entrenador

La selección de Italia ya comenzó a planificar su futuro y puso el foco en uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol mundial. De acuerdo con Sky Italia, Pep Guardiola recibió una propuesta para convertirse en el nuevo director técnico de la Azzurra, en una gestión encabezada por Paolo Maldini, recientemente designado como director técnico de la federación.

El medio italiano aseguró que durante el último fin de semana hubo una reunión en Barcelona entre Guardiola, Maldini y Leonardo, integrante del nuevo proyecto deportivo. El encuentro representó un primer acercamiento formal para conocer la predisposición del entrenador español, que ya se desvinculó del Manchester City.

La intención de Italia es comenzar un nuevo proceso con la mirada puesta en la Eurocopa 2028, que se disputará en el Reino Unido e Irlanda. Después de varios años de resultados irregulares y de la frustración que significó no lograr la clasificación a los dos últimos Mundiales, la federación busca un nombre de peso para liderar la reconstrucción del seleccionado.

Si bien todavía no existe un acuerdo, Guardiola aparece como el principal apuntado por la dirigencia italiana. Su vínculo con el país, donde defendió las camisetas de Brescia y Roma en el cierre de su carrera como futbolista, es un factor que alimenta la ilusión. En la lista de alternativas también figuran Roberto Mancini y Andrea Pirlo, aunque el gran objetivo sigue siendo convencer al entrenador catalán.