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TRANSMISIÓN DE AM 550 La Primera

Semana copera: River y Boca se juegan mucho y lo vivís por Grupo Prima Multimedios

Los cotejos correspondientes a la cuarta fecha en el los certamenes continentales del Xeneize y el Millonario, los equipos más populares del país, se vivirán en las emisoras de la corporación periodística de Neuquén capital.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 22:17
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Barcelona de Ecuador ante Boca Juniors este martes en las emisoras del Grupo Prima Multimedios

Entre el martes 5 y miércoles 7 de mayo en las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país, River Plate y Boca Juniors que harán su cuarta presentación en la edición 2026 en las Copas Libertadores y Sudamericana. 

Ambos partidos se emitirán por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias y se sumarán FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Masters 99.5 de Cinco Saltos.

Este martes se producirá la presentación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. El Xeneixe viajará a Guayaquil, en esa ciudad se medirá con Barcelona de Ecuador desde las 21 con transmisión desde las 20.50.

En tanto, el jueves 7, River Plate que esta jugando después de once años, la Copa Sudamericana 2026 y el periplo del Millonario por la fase de grupos seguirá en Valencia (Venezuela) en condición de visitante. Desde las 21.30, los dirigidos por Eduardo Coudet visitarán a Carabobo Fútbol Clun en el norte de continente.

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