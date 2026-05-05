Entre el martes 5 y miércoles 7 de mayo en las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país, River Plate y Boca Juniors que harán su cuarta presentación en la edición 2026 en las Copas Libertadores y Sudamericana.

Ambos partidos se emitirán por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias y se sumarán FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Masters 99.5 de Cinco Saltos.

Este martes se producirá la presentación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. El Xeneixe viajará a Guayaquil, en esa ciudad se medirá con Barcelona de Ecuador desde las 21 con transmisión desde las 20.50.

En tanto, el jueves 7, River Plate que esta jugando después de once años, la Copa Sudamericana 2026 y el periplo del Millonario por la fase de grupos seguirá en Valencia (Venezuela) en condición de visitante. Desde las 21.30, los dirigidos por Eduardo Coudet visitarán a Carabobo Fútbol Clun en el norte de continente.