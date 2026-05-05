Argentina tendrá tres árbitros en el Mundial 2026: un hito histórico

El Mundial 2026 marcará un hito para el arbitraje del fútbol argentino, ya que pasará a ser la primera Copa del Mundo en la historia que cuente con tres jueces albicelestes. La AFA y la Dirección Nacional de Arbitraje fueron notificadas de quiénes serán los referís que viajarán a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y el neuquino Darío Herrera fueron confirmados por la FIFA y estarán presentes en el Mundial junto a los asistentes Facundo Rodríguez, Cristian Navarro, Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso y Gabriel Chade, mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR.

De esta manera, Falcón Pérez y Herrera tendrán su primera experiencia mundialista.

Habitualmente, en las ediciones previas de la Copa del Mundo, los países contaban con uno o dos árbitros representantes, pero este año se amplió el margen de selecciones participantes a 48 equipos con un total de 104 partidos. Además de Argentina, Brasil también contará con tres jueces por decisión de la FIFA.

Detalles de la delegación argentina 2026

Árbitros principales: Facundo Tello (repite tras Qatar 2022), Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

Jueces de línea (asistentes): Juan Pablo Belatti (tercer mundial consecutivo), Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Destacado: Es la mayor representación arbitral argentina en la historia de los mundiales.

Antecedentes recientes (Qatar 2022):

En la edición anterior, los asistentes argentinos destacados fueron Juan Pablo Belati, Diego Bonfá, Gabriel Chade y Ezequiel Brailovsky

El arbitraje argentino tiene una fuerte tradición mundialista, destacando a Horacio Elizondo (2006) y Néstor Pitana (2018), quienes dirigieron finales.