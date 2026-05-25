Marcos Senesi está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su carrera. El defensor surgido en San Lorenzo llegó a un acuerdo para transformarse en nuevo jugador del Tottenham y continuará en la Premier League, ahora en uno de los gigantes de Londres. El central argentino firmará contrato hasta junio de 2030 y, mientras prepara las valijas para su nuevo desafío, también mantiene viva otra ilusión enorme: ganarse un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Después de cuatro temporadas de gran nivel en Bournemouth, el zurdo de 29 años cambiará de camiseta, pero no de país. Su rendimiento sólido, personalidad y experiencia terminaron seduciendo a los Spurs, que aceleraron las negociaciones y se quedaron con un futbolista que también había despertado interés en otros clubes pesados de Inglaterra, entre ellos Liverpool.

Senesi llegará con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Bournemouth, club donde dejó una huella importante. Disputó 128 partidos, convirtió seis goles y se transformó en una pieza fundamental del equipo dirigido por Andoni Iraola. De hecho, en la última temporada asumió aún más protagonismo tras las salidas de Dean Huijsen e Illia Zabarnyi.

El propio Bournemouth le dedicó una emotiva despedida en redes sociales, destacando el peso que tuvo el argentino durante uno de los mejores períodos deportivos de la institución. Y el defensor tampoco escondió su emoción: aseguró que el club “siempre será un lugar especial” en su carrera.

Ahora, en Tottenham, lo espera un escenario mucho más exigente. El conjunto londinense viene de una temporada para el olvido, donde peleó hasta el final para evitar el descenso, y buscará reinventarse de la mano de Roberto De Zerbi. Allí, Senesi compartirá vestuario con Cristian “Cuti” Romero, otro de los hombres de confianza de Scaloni, y existe una gran posibilidad de que ambos armen una dupla central bien argentina en la próxima Premier League.

Pero mientras cambia de camiseta, Senesi no pierde de vista el gran objetivo personal: estar en el Mundial. El ex San Lorenzo viene siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Argentina y logró mantenerse dentro de la consideración de Scaloni gracias a sus actuaciones en Inglaterra.

El defensor debutó con la Albiceleste en 2022 y en el último tiempo volvió a sumar minutos importantes. Jugó como titular frente a Venezuela y Mauritania, además de integrar las recientes convocatorias del entrenador campeón del mundo. Su nombre aparece en la prelista ampliada de cara a la Copa del Mundo y sabe que una buena temporada en Tottenham puede terminar de abrirle definitivamente la puerta.

Senesi ya dio el salto deportivo que venía buscando. Ahora irá por el desafío más grande de todos: convencer a Scaloni y subirse al avión rumbo al Mundial.