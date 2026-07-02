En unos días de mercado movidos, la NBA volvió tener un cimbronazo: Boston Celtics decidió traspasar a Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers. La figura del equipo más ganador de la competencia, el de mejores números en la última temporada, fue traspasado a los Sixers en un acuerdo más que polémico: un Paul George de 36 años, con lesiones encima y una suspensión de 25 partidos en la anterior campaña, más dos picks de primera ronda y dos de segunda.

La decisión dejó atónitos a los hinchas de los Celtics, que ven cómo el MVP del título de 2024 se va al equipo que los dejó afuera en primera ronda de los playoffs la última temporada. Pese a la dura eliminación, Brown terminó con los mejores promedios de su carrera: 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias por partido en una franquicia donde fue el hombre principal luego de que Jayson Tatum se perdiera gran parte de la pasada campaña por una rotura del tendón de Aquiles que ocurrió en los playoffs de 2025. Además, lo que llega a cambio es un George en baja, que debió afrontar una sanción por doping y un capital de draft futuro que invita a pensar en una reestructuración.

La dirigencia entendió que el proyecto había llegado a su límite y optó por iniciar una reestructuración con Brown como la pieza a modificar. Varias fuentes indican que, pese a las versiones de un posible traspaso que lo incluía para traer a Giannis Antetokounmpo, el alero nunca solicitó salir pese a la molestia que le generaron esos dichos. Ahora, el siguiente paso para el jugador de 29 años estará de un equipo de Philadelphia junto al escolta Tyrese Maxey y el pívot Joel Embiid.

En un traspaso que nadie vio venir, Brown deja Celtics a cambio de Paul George y un buen capital de draft. (Foto: Boston Herald)

Este movimiento estruendoso e inesperado se suma a la lista de bombazos que hubo en la NBA hasta ahora, con la salida de LeBron James de los de Los Ángeles Lakers como agente libre, la llegada de Antetokounmpo a Miami tras toda una carrera en Milwaukee Bucks y otros como la vuelta de Kawhi Leonard a Toronto Raptors a cambio de Brandon Ingram y la salida de Ja Morant de Memphis Grizzlies siendo traspasado a Portland Trail Blazers.