Paul George suspendido 25 partidos por violar política antidrogas

Paul George recibió una suspensión de 25 partidos sin sueldo tras quebrantar la política antidrogas de la NBA, según informó la liga. El alero de 35 años, que disputa su primera temporada en Philadelphia 76ers, quedará marginado hasta el 25 de marzo, cuando el equipo enfrente a Chicago Bulls en el Wells Fargo Center.

La sanción comenzó a aplicarse en el duelo del sábado ante New Orleans Pelicans, y tendrá un fuerte impacto financiero para el jugador, quien dejará de percibir cerca de 11.700.000 dólares de su salario anual, estimado en cerca de 52 millones de dólares. El castigo implica una pérdida de 469 mil dólares por cada encuentro en que no podrá estar disponible.

Mientras tanto, la franquicia se verá aliviada en términos económicos, ya que, según ESPN, ahorrará más de 5 millones de dólares en concepto del impuesto de lujo, lo que la deja apenas un millón por encima del umbral impuesto por la NBA. Esa situación le permitiría evitar penalizaciones adicionales y abriría margen para eventuales ajustes en la plantilla.

En un comunicado enviado al mismo medio, George se responsabilizó por la infracción y explicó el contexto personal que derivó en el uso de una sustancia prohibida: "Al buscar tratamiento para un problema personal (NdR: sería de salud mental), cometí el error de tomar una medicación inadecuada. Asumo toda la responsabilidad y me disculpo con la organización, mis compañeros y la afición de Filadelfia".

Desde lo deportivo, la ausencia de George representa un golpe para un equipo que ocupa el sexto lugar del Este y que venía apostando fuerte a su trío conformado por él, Joel Embiid y Tyrese Maxey. En los 17 partidos que compartieron cancha, los 76ers tuvieron un balance positivo de +7,3 por cada 100 posesiones, lo que demuestra la influencia del alero en ambos lados de la cancha.

Joel Embiid se refirió a la situación tras el triunfo ante Sacramento, aunque sin mencionar directamente a su compañero: "Espero que al menos hayamos tenido la oportunidad de salir a competir, porque tenemos un buen grupo de chicos en este vestuario y el ambiente es genial", expresó en diálogo con ESPN.

George, que llegó a los 76ers tras pasos por Indiana, Oklahoma City y los Clippers, acumula 15 temporadas en la liga, con nueve presencias en el All-Star y seis en el All-NBA. Es considerado uno de los mejores jugadores “two-way” de su generación, con promedios de 20,6 puntos y 1,7 robos por encuentro.

La NBA aplica sanciones automáticas ante cualquier violación de su política antidrogas, incluso cuando la sustancia en cuestión esté relacionada con tratamientos médicos. En este caso, la liga no hizo distinciones pese a la explicación del jugador, y la directiva de Philadelphia aún no definió pasos a seguir.