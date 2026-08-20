Una frase de apenas cinco palabras colocó al Cholo Simeone en el centro de una fuerte polémica. Después de que Julián Álvarez recibiera insultos de un sector de los hinchas del Atlético de Madrid, el entrenador evitó defenderlo públicamente. Su respuesta llamó la atención por el contexto y por las versiones que rodean el futuro del delantero argentino.

Los agravios se escucharon luego del triunfo por 2-0 frente al Málaga en el comienzo de la temporada oficial. Pese al resultado favorable, parte de la afición expresó su descontento con Julián Álvarez mediante cánticos, silbidos e insultos. El malestar de la tribuna dejó en segundo plano lo sucedido dentro de la cancha y trasladó la tensión a la conferencia de prensa.

Detrás de esa reacción aparece la posible salida del atacante durante el mercado de pases. Las versiones indican que el exjugador de River y Manchester City tendría intenciones de continuar su carrera lejos del Atlético, mientras la dirigencia busca retenerlo. En ese escenario, cada declaración del Cholo Simeone adquiere un peso especial dentro de una negociación que todavía no está resuelta.

Durante el contacto con los medios, un periodista planteó directamente el tema que había marcado la jornada. “Hubo unos leves cánticos de un sector de la afición insultando a Julián Álvarez, ¿qué opinas de esto?”, le preguntaron. La consulta le daba al técnico la posibilidad de respaldar a su futbolista o condenar los agravios recibidos desde la tribuna para no incentivar la violencia.

Sin embargo, el Cholo Simeone eligió no hablar de Julián Álvarez ni cuestionar el comportamiento de esos simpatizantes. “Muy respetuoso con nuestra gente”, contestó de forma pobre y casi avalando los insultos. La frase no incluyó una defensa hacia el delantero y motivó al público a seguir por ese camino, por lo que los argentinos no tardaron en repudiar la actitud del DT.

El silencio sobre la situación personal del jugador fue interpretado como una señal de distanciamiento, aunque el entrenador no confirmó públicamente que exista una pelea entre ambos. Lo concreto es que el Cholo Simeone decidió cuidar su vínculo con los hinchas en lugar de respaldar a Julián Álvarez frente a las agresiones. Esa elección elevó la temperatura alrededor de la posible transferencia.

Mientras se define su continuidad, Julián Álvarez deberá convivir con una relación cada vez más tensa con parte de la tribuna. La posición del Cholo Simeone tampoco ayudó a descomprimir el escenario, eligió ponerse del lado de la gente y dejó al delantero aún más a la deriva.