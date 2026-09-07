En un inicio lejos de ser soñado en su nuevo club, Franco Mastantuono afrontará un nuevo cambio de entrenador en Fiorentina después de que el club decidiera despedir a Fabio Grosso. El periplo del DT duró apenas tres partidos oficiales en los que el Viola perdió en todas sus presentaciones, por lo que desde la directiva resolvieron cortar el ciclo y tomar la llamativa decisión de volver a contratar a Paolo Vanoli, quien había dejado el cargo al terminar la campaña anterior.

Como le sucedió en Real Madrid en su primera temporada, el mediocampista argentino de 19 años afronta nuevamente un cambio de timón a poco de comenzar la temporada. En aquella ocasión, la Casa Blanca decidió la destitución de Xabi Alonso en enero de este año, mientras que ahora el cambio de timón llega apenas comenzado la temporada para un Mastan que llegó a Fiorentina en calidad de cedido como una de las grandes apuestas del club junto a Mateo Pellegrino, el otro albiceleste que está en el club, y busca consolidarse en la Serie A.

Por su parte, Vanoli volverá al trabajo con un plantel que conoce prácticamente en su totalidad y tendrá como uno de sus objetivos principales cambiar rápidamente la dinámica de un equipo que arrancó a pura derrota en la liga italiana y que pretende evitar otra temporada peleando por no descender como fue la 2025/2026. Para Mastantuono, será además una oportunidad para volver a ganarse un lugar importante en el equipo bajo la conducción de un entrenador que ya conoce el funcionamiento del Viola. Hasta ahora, el surgido en River lleva 4 encuentros, uno por Copa Italia y tres en Serie A, donde completó los 90 minutos en solamente una ocasión.