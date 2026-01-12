Luego de la caída ante Barcelona por la Supercopa de España, el Real Madrid informó oficialmente la salida de Xabi Alonso como director técnico. El entrenador vasco luego de la derrota sufrida frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España. La decisión se produjo tras varios días de especulaciones sobre el futuro del entrenador, quien asumió el cargo hace solamente seis meses. El que lo sustituye interinamente será Álvaro Arbeloa.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa", fue parte del comunicado institucional que oficializó su salida.

En su lugar tomará las riendas Arbeloa, casualmente ex compañero de Alonso tanto en Liverpool como en el Merengue. El ex lateral asciende desde el puesto de entrenador del Real Madrid Castilla, que ocupa desde junio de 2025. Además, desde su retiro, empezó su carrera como entrenador en la cantera del club allá por 2020 en la categoría Infantil.

Arbeloa, el elegido para suplantar a Xabi Alonso.

La destitución sorprende porque, pese a la caída en la final de la Supercopa de España ante Barcelona, el Real Madrid todavía estaba en pie tanto en La Liga como en Champions League y Copa del Rey. No obstante, una mala racha de resultados en los últimos meses desencadenó ciertos cuestionamientos, a lo que se le sumó sus desencuentros con Vinicius Júnior, una de las figuras de la Casa Blanca, que le endilgó el ser sustituido ante el Barça. A pesar de que el entrenador tolosarra parecía tener el apoyo del resto del vestuario, con Kylian Mbappé a la cabeza, la directiva madridista encabezada por Florentino Pérez decretó su final.

Un paso breve por la Casa Blanca

Alonso se marcha tras solamente siete meses y 17 días en el cargo. Su debut fue en el Mundial de Clubes, competencia en la que llevó al Real Madrid hasta semifinales, donde una fuerte caída ante el PSG por 4-0 marcó su final. Luego de un comienzo sólido de temporada, su ciclo se resquebrajó y termina dejando al Merengue en la segunda posición de La Liga con 45 puntos al término de la primera vuelta, a cuatro del Barcelona. Además, ocupa la séptima posición en la fase liga de Champions (dentro de los que clasifican directo a octavos) y entre los clasificados octavos de final en Copa del Rey.