La lógica se impuso en una nueva jornada de la Copa Argentina. Los equipos de Primera División sacaron a relucir su jerarquía y cumplieron con el objetivo: Atlético Tucumán y Banfield debutaron con triunfo y se metieron en los 16avos de final, aunque con caminos bien distintos.

En el estadio de Estudiantes de Caseros, el “Decano” tuvo que trabajar más de la cuenta para superar 2-1 a Sportivo Barracas, un rival de la Primera C que le presentó batalla hasta el final. El equipo de Julio César Falcioni abrió el marcador en el primer tiempo con un tanto de Leandro Díaz, tras capitalizar un error del arquero rival.

Sin embargo, en el complemento, Sportivo Barracas encontró el empate a través de Santiago Gómez y encendió las alarmas. Cuando el partido parecía encaminarse a los penales, apareció Clever Ferreira, que de cabeza selló el triunfo agónico para los tucumanos.

Con este resultado, Atlético Tucumán avanzó a la siguiente ronda, donde se medirá ante Talleres de Córdoba, que ya había asegurado su lugar en la fase tras superar su compromiso previo.

Más tarde, en el estadio de Temperley, Banfield mostró otra cara y resolvió su partido con mayor contundencia. El equipo dirigido por Pedro Troglio venció 3-0 a Real Pilar con una sólida actuación colectiva.

El “Taladro” construyó la victoria en el primer tiempo gracias a un doblete de Tiziano Perrotta, que golpeó en los momentos justos para encaminar el encuentro. En el complemento, Banfield manejó los tiempos y terminó de liquidarlo con el tanto de Federico Anselmo en el tramo final.

Pese a la diferencia en el resultado, el equipo del Ascenso tuvo momentos de protagonismo y contó con buenas intervenciones de su arquero Martín Perafán, que evitó una goleada aún mayor.

De esta manera, Banfield también avanzó a los 16avos de final y ahora espera por el ganador del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán. La Copa Argentina sigue su marcha y, por ahora, los equipos de Primera hacen valer su chapa.