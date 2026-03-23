El Gobierno de la Provincia, junto con Educabot, realizarán el jueves 26 de marzo a las 11, el lanzamiento oficial de la Copa Robótica Argentina 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.

Se trata de una competencia dirigida a jóvenes de todo el país que impulsa el desarrollo de talentos a través de la robótica, la innovación y la colaboración.

Es gratuita y está orientada puntualmente a estudiantes de escuelas públicas y privadas de todas las provincias que tengan entre 15 y 18 años y quieran desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de proyectos, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la mentalidad de crecimiento.

Los equipos participantes son de cinco integrantes cada uno y están previstas diferentes instancias que comprenden desafíos online, programación a distancia, semifinales provinciales y la gran final nacional a disputarse el 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo.

La propuesta no requiere que ni los estudiantes participantes ni los docentes cuenten con conocimiento previo de programación y/o robótica, ya que el desarrollo y diseño de la competencia están pensados para que puedan ir aprendiendo a lo largo del proceso. Las inscripciones están abiertas en www.coparobotica.com

En la presentación del próximo jueves se expondrán los objetivos educativos y tecnológicos de la Copa frente a autoridades, cámaras empresariales, instituciones educativas y medios de comunicación.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno Provincial a través de los ministerios de Juventud, Deportes y Cultura, con ECyDENSE, de Educación, y de Jefatura de Gabinete por medio de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE).