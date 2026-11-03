Las elecciones en Rosario Central tendrán un giro inesperado. Gonzalo Belloso confirmó que no se presentará en los próximos comicios y que tampoco formará parte de la nueva comisión directiva del club. La decisión del actual presidente sacudió el escenario político del Canalla, que deberá afrontar un proceso electoral sin quien estuvo al frente de la institución durante los últimos cuatro años.

A través de una carta pública, Belloso comunicó que dará un paso al costado por una situación familiar impostergable que requerirá toda su atención. De esta manera, descartó la posibilidad de buscar un nuevo mandato y también de integrar cualquier cargo dentro de la próxima conducción.

La noticia llega en la antesala de las elecciones previstas para el próximo 20 de diciembre, una fecha clave para el futuro institucional del conjunto rosarino. El actual mandatario, además, aseguró que continuará cumpliendo con sus responsabilidades hasta que las nuevas autoridades asuman formalmente.

"Rosario Central requiere una dedicación al ciento por ciento, como lo hice en estos cuatro años, en los que el club fue mi absoluta prioridad. Dejando de lado y hasta relegando cuestiones personales y familiares. Justamente una situación familiar impostergable va a requerir de mi atención y será prioridad para mí de acá en adelante, sin tiempos, hasta que se resuelva", explicó Belloso en su comunicado.

Una decisión que cambia el escenario político del Canalla

La determinación del presidente también despejó las dudas sobre su futuro dentro de la institución. En las últimas semanas, su nombre había sido mencionado como posible candidato a la intendencia de Rosario, una posibilidad que agradeció, aunque dejó en claro que no tenía intenciones de involucrarse en conversaciones sobre otros espacios políticos.

Finalmente, Belloso decidió no participar de ningún proyecto electoral, ni fuera ni dentro de Rosario Central. Su salida representa un movimiento importante para la vida institucional del club, teniendo en cuenta que fue una de las principales figuras de la conducción durante el último período.

En otro tramo de su carta, el dirigente expresó el vínculo personal que mantiene con la institución y la tristeza que le genera alejarse de la conducción.

"Rosario Central es una de las cosas más importantes de mi vida y, de alguna manera, alejarme me provoca mucha tristeza. Me voy con la tranquilidad de haberle devuelto al club algo de todo lo que me dio. Ser presidente y conducir a Rosario Central fue el honor de mi vida", manifestó.

Elecciones en Rosario Central: las fechas clave y el futuro de la conducción

Mientras se reacomoda el escenario dirigencial, el calendario electoral sigue su curso. El próximo 7 de noviembre vence el plazo para presentar las listas de la agrupación Raza Canalla, mientras que el 18 de noviembre la junta electoral deberá oficializar las candidaturas que competirán en los comicios del 20 de diciembre.

Por el momento, Raza Canalla es la única agrupación que se encuentra en condiciones de participar, luego de haber sido registrada a comienzos de año. En caso de que finalmente no aparezcan otras listas, Rosario Central podría tener una particularidad histórica: no realizar elecciones, algo que no sucede desde hace 40 años en la institución.

Así, el anuncio de Belloso abre un nuevo capítulo en la política del Canalla. El presidente que condujo al club durante los últimos cuatro años confirmó que no continuará en la próxima gestión y dejó planteado un interrogante central: quién será el encargado de tomar la posta en Rosario Central.