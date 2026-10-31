Rosario Central venció 2 a 1 este viernes a Sarmiento en Junín, en el marco de la decimoquinta (15°) -penúltima del certamen- del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El resultado dejó al conjunto auriazul puntero del Grupo B, al tiempo que le sacó dos puntos a Boca Juniors y Argentinos Juniors y con 59 unidades además quedó en la cima de la tabla anual.

De entrada sorprendió el conjunto de Facundo Sava con una jugada por la derecha, Mavilla tocó para Manuel García y el mediocampista no perdonó y decretó el 1 a 0 para el "Kiwi".

Cerca de la media hora lo igualó el equipo Canalla, Cervi pivoteó para Sández, quien desde la izquierda envió un centro que, tras algunas indecisiones, finalmente tomó Gastón Avila para vencer al arquero Ayala.

Pasado ya el cuarto de hora del complemento, el entrenador Jorge Almirón decidió reemplazar a Angel Di María y por el campeón argentino en Qatar 2022 entró Julián Fernández, que más tarde se perdería un gol casi hecho debajo del arco.

Promediando la etapa, el uruguayo Renzo Orihuela dejó a Sarmiento con diez jugadores y de inmediato Ayala desvió en gran reacción un tiro libre de Avila. Al rato, el colombiano Campaz progresó por izquierda y su centro venenoso no pudo ser facturado por Copetti.

Cerca del final, el ingresado Santiago Salle también vio la roja y dejó a los juninenses con nueve. Pese a los atajadones de Ayala, nuevamente Avila volvió a anotar en tiempo adicional y dejó a Central con serias aspiraciones en los dos frentes.

Otra vez el árbitro mendocino Andrés Merlo quedó en el medio de la polémica, una vez más -y van- tuvo una actuación que dejó muchisimas dudas, sobre todo de su honorabilidad, como ha sido a lo largo de toda su carrera. Dejó con 9 jugadores a Sarmiento, además agregó 8 minutos y finalmente llegó al triunfo del equipo de Jorge Almirón. Hasta el partido de esta noche los dirigidos por Facundo Sava, no habían visto ninguna tarjeta roja. Con el colegiado siempre sospechado, este viernes vieron dos acrílicos de ese color dos jugadores.

El mendocino Ándres Merlo y otra actuación que dejó más sospechas que aciertos

La Previa

Rosario Central visita a Sarmiento de Junín desde las 21.15 por uno de los grandes partidos que tiene programada la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 en la zona B.

Ambos equipos se juegan cosas importantes. El Canalla ya clasificado a los playoffs se encuentra lanzado por la pelea de la Tabla Anual con Boca, Argentinos Juniors y Vélez. Moverá primero otra vez y sabe que es clave ganar para meter presión desde lo más alto.

Enfrente, la formación que conduce Facundo Sava necesita los tres puntos para comenzar a perfilar su clasificación a los playoffs en el grupo que lidera su rival de esta noche el Bicho de La Paternal, pero ya sin chances matemáticas de ilusionarse con jugar alguna copa internacional en el 2027.

Noche de viernes con Ángel Di María jugando en cancha de Sarmiento y en vivo por la TV.

Andrés Merlos será el juez principal de una cita con muchas cosas en juego y que se seguirá por televisión en una mitad de Rosario ya que esta vez no estará habilitado el ingreso de público visitante.

Probables formaciones

Sarmiento:

Thyago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Santiago Salle, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Rosario Central:

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Miguel Almirón.

Árbitro:

Andrés Merlos.

Estadio:

Eva Perón, Junín. Buenos Aires.

TV:

TNT Sports.