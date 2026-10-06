Lejos de incomodarse con su papel de partenaires en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina (este martes desde las 20 en el estadio Monumental de River Plate), los jugadores de Benín disfrutan de su estadía en Buenos Aires.

Ya se los vio por la ciudad comprando recuerdos albicelestes con gran entusiasmo por lo que los espera en la cancha y, también, tuvieron tiempo de hacer amistad con sus pares de Rosario Central y posar junto a Ángel Di María.

El conjunto canalla viajó ayer domingo a tierras porteñas en espera de su visita a Banfield de este lunes por el Torneo Clausura local y se cruzó con los africanos en un cálido ambiente de fraternidad y buena onda.

“Los Cheetahs de Benín y la delegación beninesa tuvieron la oportunidad de conocer a los jugadores del Rosario Central, club donde también juega la leyenda argentina Ángel Di María. ¡Hermosos intercambios y grandes reuniones detrás de las escenas!”, escribió la cuenta oficial del seleccionado en Instagram.

Los Cheetahs disfrutan de su estadía y hacen amistad con Di María

Acompañando el mensaje, Benín publicó fotos de ambos planteles posando juntos con el Fideo en el centro. Otro mimo para los africanos que, a diferencia de Burkina Faso, el rival albiceleste del sábado, llegaron con varios días de antelación y tiempo para emprender varias actividades, que también incluyeron la visita al Libertadores de América en la goleada de Instituto a Independiente.