La Fórmula 1 no solamente mueve millones dentro de las pistas, sino también fuera de ellas. Un relevamiento sobre los contratos de la temporada 2026 dejó al descubierto las enormes diferencias salariales entre los integrantes de la categoría. Entre los datos más llamativos aparecen el lugar que ocupa Franco Colapinto, la remuneración de su compañero de equipo y el impresionante contrato del piloto que encabeza la nómina.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por SalaryLeaks, el argentino percibe un salario fijo de 1,5 millones de dólares por temporada con Alpine. Ese monto lo ubica en el puesto 21 del ranking general, entre los corredores con menores ingresos de la grilla. Sin embargo, su remuneración podría alcanzar los dos millones de dólares si se incorporan los premios vinculados al rendimiento deportivo.

La comparación con Pierre Gasly, su compañero en Alpine, marca una diferencia considerable. El francés aparece en la octava posición, con un sueldo base de 12 millones de dólares anuales, que podría trepar hasta los 15 millones mediante bonificaciones. De esta manera, Gasly cobra ocho veces más que Colapinto, una distancia que refleja las distintas trayectorias y negociaciones contractuales dentro de la escudería.

¿Cuántos millones ganan los pilotos?

En el extremo opuesto aparece Max Verstappen, quien domina ampliamente el listado. El neerlandés, representante de Red Bull, tiene un salario fijo estimado en 110 millones de dólares por año. Si se contemplan los incentivos por resultados, sus ingresos podrían superar los 135 millones. Así, se convierte en el único piloto de la categoría que supera la barrera de los cien millones.

El segundo lugar corresponde a Lewis Hamilton, de Ferrari, con 50 millones de dólares anuales y la posibilidad de llegar a los 70 millones con los bonos. El podio lo completa George Russell, de Mercedes, con 40 millones. Detrás aparecen Charles Leclerc, con 34 millones, y Lando Norris, con 25 millones, mientras que Fernando Alonso y Oscar Piastri perciben 20 millones cada uno.

¿Cuántos millones ganan los pilotos?

La lista también incluye a Carlos Sainz (10 millones), Lance Stroll, Alex Albon y Sergio Pérez (8 millones cada uno), además de Esteban Ocon (7 millones). Más abajo figuran Nico Hülkenberg y Valtteri Bottas (5 millones), Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar (4 millones), junto con Gabriel Bortoleto y Liam Lawson (2 millones).

Finalmente, Oliver Bearman cobra 1,5 millones de dólares, la misma cifra que Colapinto, mientras que Arvid Lindblad cierra el ranking con un millón. Los números corresponden a salarios estimados y no representan cifras oficiales: tampoco contemplan acuerdos publicitarios personales ni patrocinios. La diferencia entre Verstappen y los últimos de la tabla permite dimensionar el abismo económico que existe incluso entre quienes comparten la misma categoría.