La selección de Japón consiguió uno de los triunfos más resonantes de su historia reciente al derrotar por 3-2 a Brasil, en el Estadio Nacional de Singapur, en un encuentro amistoso correspondiente a la última fecha FIFA de 2026. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu se impuso en un partido cambiante, en el que supo aprovechar sus oportunidades y terminó encontrando la victoria en los minutos finales, ante un Brasil que había logrado recuperarse de una desventaja de dos goles.

El seleccionado japonés sorprendió desde el arranque y golpeó rápidamente. A los 14 minutos del primer tiempo, Takefusa Kubo abrió el marcador con una definición de zurda, mientras que apenas cuatro minutos después Keito Nakamura amplió la diferencia para establecer el 2-0.

Brasil, conducido por Carlo Ancelotti, tuvo dificultades para acomodarse en el encuentro, aunque encontró en Vinicius Jr. a su principal argumento ofensivo. El delantero del Real Madrid descontó a los 33 minutos con un potente remate desde afuera del área y dejó el partido abierto antes del descanso.

En el complemento, Brasil salió decidido a buscar la igualdad y encontró nuevamente en Vinicius a su figura. A los 29 minutos del segundo tiempo, el atacante marcó un verdadero golazo para establecer el 2-2 y devolverle la ilusión a la Canarinha. Incluso, el seleccionado brasileño estuvo cerca de completar la remontada, pero Japón resistió y encontró una oportunidad inmejorable en el cierre.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, Tatsuhiro Sakamoto apareció a los 46 minutos del segundo tiempo y, con una definición por encima del arquero Pedro Morisco, marcó el 3-2 definitivo.

El final tuvo un clima de mucha tensión. Los futbolistas brasileños reclamaron una infracción en la jugada previa al gol de Sakamoto y las protestas derivaron en las expulsiones de Raphinha y del entrenador Carlo Ancelotti.

De esta manera, Japón consiguió su segunda victoria frente a Brasil en 16 enfrentamientos, tomándose revancha de la derrota por 2-1 sufrida ante la Canarinha en los octavos de final del Mundial 2026.