Con bajas y dudas de último momento, la delegación de Deportivo Rincón, compuesta por futbolistas, cuerpo técnico y algunos dirigentes, estarán viajando en vuelo de línea, este jueves a las 21.40 desde el aeropuerto neuquino rumbo a Ezeiza. En las últimas prácticas quedó descartado el colombiano Cristián Cangá Vargas que sufrió un pequeño desgarro en el partido informal del martes ante La Amistad de Cipolletti en el Predio de Don Pedro en Ferri y tiene para 15 días de inactividad. Y en las últimas horas el referente y capitán histórico del plantel Héctor Rueda tiene una fuerte contractura, pero igual viajará a Buenos Aires.

Deportivo Rincón se medirá este viernes viernes 20 a las 21.15 en el estadio Centenario de Quilmes frente a San Lorenzo de Almagro, en encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, el trascendental cotejo, será transmisión desde las 19 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1, las emisoras del Grupo Prima Multimedios con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y la presencia de Jorge "El Vasco" Hernandorena y Pablo Daniel Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes.

Los jugadores elegidos por el entrenador mendocino Pablo Castro para firmar planilla mañana ante Los Santos son los arqueros, Alejandro Sánchez y Jonathan Criado, los defensores, los hermanos Nicolás y Bruno Di Bello, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Juan Albertinazzi, Marcos Narváez, Jonathan Fleita y Edgardo Díaz; los mediocampistas, Juan Ignacio Achetoni, Ezequiel Ávila, Héctor Rueda, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Matías Domínguez, Axel Oyola y los delanteros Jorge Rossi, Fernando Inda, Cristian Estigarribia y Jair Julio Blanco, se define en las próximas horas si Cristian Canga integrará la delegación junto a sus compañeros o regresa a Rincón de los Sauces para seguir con la recuperación.

La Asociación del fútbol Argentino (AFA) designó en las últimas horas la cuaterna arbitral de que dirigirá el cotejo. La responsabilidad principal recayó en Álvaro Carranza, quien nació en Córdoba capital, el 31 de enero de 1997 (tiene 29 años), que será el colegiado principal del encuentro en el recinto "cervecero". El juez será acompañado por Gabriel Chade y Matías Balmaceda como jueces de líneas y el cuarto árbitro será el conocido Juan Ignacio Nebietti el bahiense que dirige por la Liga de Río Colorado.