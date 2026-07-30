La jornada del jueves comienza con un gran partido. Talleres recibe a Vélez desde las 19 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el estadio Mario Alberto Kempes. La 'T', que cayó en el estreno de Jorge Sampaoli, afronta su primer encuentro de local con el objetivo de conseguir su primera victoria en el certamen frente a un Fortín que llega entonado tras comenzar el campeonato con un triunfo contra Instituto. El encuentro es televisado por ESPN Premium.

El conjunto cordobés no dejó una buena imagen en la primera fecha en la derrota frente a Newell's, y ahora buscará dar un paso adelante ante su gente. Para este encuentro Sampaoli apostaría por un esquema similar, pero tendrá la baja de Román Riquelme, expulsado frente al conjunto rosarino. Augusto Schott será quien lo reemplace, mientras que Ronaldo Martínez tampoco sería titular y en su reemplazo entraría el brasileño Rick Lima.

Vélez, por su parte, comenzó el Clausura con una victoria frente a Instituto y buscará extender su buen momento en Córdoba. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto mantendría gran parte de la formación que ganó en el debut con el gol de Manuel Lanzini. Además, el Mellizo no contará más con Aaron Quirós, habitual suplentes, que ayer fue cedido con opción de compra al Atlante de México.

Lanzini, autor del gol de la victoria de Vélez en el estreno. (Foto: Prensa Vélez Sársfield)

Posibles formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Federico Fattori, Franco Cristaldo; Giovanni Baroni y Rick. DT: Jorge Sampaoli.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana o Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Nazareno Arasa.